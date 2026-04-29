¿Por qué no juega Bukayo Saka en Arsenal vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League 2025-26?

Este miércoles 29 de abril se disputa la segunda semifinal de la UEFA Champions League 2025-26. Tras el espectáculo que dieron el París Saint-Germain y el Bayern Múnich el día martes, es turno de la serie que enfrentará al Atlético de Madrid y Arsenal, llave que tendrá su primer partido en España y con una baja muy sensible para el conjunto inglés. Bukayo Saka estará en la banca de sustitutos y a continuación te contamos el motivo.

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El motivo por el que no juega Bukayo Saka en Arsenal

El extremo inglés, parte fundamental del esquema del entrenador Mikel Arteta, arrastra una lesión en el Talón de Aquiles desde finales de marzo, principios de abril. Por esa razón, aunque no existe una rotura o algo más grave, Bukayo no puede entrenar ni mucho menos jugar con normalidad.

Los londinenses han sabido reemplazar su ausencia, aunque con el claro matiz de extrañar su enorme jerarquía por la banda derecha. De esta manera, su reemplazo en el XI inicialista del conjunto Gunner será Noni Madueke, con la misión de hacer sentir lo menos posible la ausencia de uno de los mejores jugadores del mundo.

¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs. Arsenal?

Este enfrentamiento en México podrás verlo a través de Fox ONE en su plataforma de suscripción por streaming. Mientras que en Argentina será mediante ESPN y Fox Sports, el resto de Sudamérica en Disney+, y finalmente en Estados Unidos mediante TUDN, como opciones exclusivas en cada país para Champions League.

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En síntesis