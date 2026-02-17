¿Por qué no juega Jude Bellingham en Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League 2025-26?

El Real Madrid quiere dar un primer paso de cara a los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo de Álvaro Arbeloa visita al Benfica en Portugal por la ida de los playoffs en búsqueda de un buen resultado fuera de casa.

El partido comenzará a las 14:00 hs de la CDMX en el Estádio da Luz, mientras que la revancha será el próximo 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu para definir cuál de los dos estará en octavos de final. Los merengues buscan un buen resultado que los deje bien parados para la vuelta en casa.

Arbeloa no podrá contar con una de sus grandes figuras para este encuentro. Hablamos de Jude Bellingham, quién arrastra una lesión muscular que lo dejará fuera por varias semanas. Su ausencia será sensible en el mediocampo para lo que viene.

¿Qué le pasó a Bellingham?

El mediocampista inglés sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda a principios de febrero durante el partido ante Rayo Vallecano en la liga española.

En The Athletic informaron que la misma lesión puede dejarlo fuera del campo de juego de seis a ocho semanas, lo que significa que no jugaría hasta mediados de abril. Esto afectaría tanto la Liga española como los partidos de Champions, dejando un vacío importante en el equipo.

