Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras las victorias del Liverpool y Bayern Múnich

El nuevo formato de la UEFA Champions League que está estrenando su segunda temporada de competencia genera un gran atractivo en el público. Desde el inicio que la primera fase entrega duelos impresionantes entre los clubes más importantes del mundo. En esta ocasión, fue el momento del debut del Liverpool y Bayern Múnich, quienes cumplieron lo esperado y sumaron de a tres.
ver también
Rayados alcanza una marca que nadie de la Liga MX tiene en el Apertura 2025
En Anfield, Liverpool se quedó con un triunfo agónico ante el Atlético de Madrid por 3-2 gracias a los goles de Andrew Robertson, Mohamed Salah y Virgil Van Dijk (el neerlandés convirtió en el minuto 92). Para los Colchoneros convirtió Marcos Llorente por duplicado.
A su vez, el Bayern recibió al Chelsea y demostró que comenzó la temporada con un nivel superlativo. Triunfo 3-1 en casa contra los londinenses con tantos de Trevor Chalobah en contra y doblete de Harry Kane (Cole Palmer anotó para los Blues) fue el registro con el que los Bávaros se quedaron con los tres puntos en casa.
ver también
Juan Brunetta reveló lo que generó Ángel Correa en Tigres desde su llegada a la Liga MX
Además, el París Saint-Germain fue anfitrión de la Atalanta y se despachó con un contundente 4-0 con goles Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos. De esta manera, inició la defensa del título obtenido la campaña pasada con el éxito esperado.
Los partidos de este jueves 18 de septiembre en la UEFA Champions League 2025-2026
- Brujas vs. Monaco
- Lugar: Karaiskakis Stadium
- Hora: 10:45 (CDMX)
- FC Copenhague vs. Bayer Leverkusen
- Lugar: Parken Stadion
- Hora: 10:45 (CDMX)
- Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray
- Lugar: Deutsche Bank Park
- Hora: 13:00 (CDMX)
- Manchester City vs. Napoli
- Lugar: Etihad Stadium
- Hora: 13:00 (CDMX)
- Newcastle vs. Barcelona
- Lugar: St James’ Park
- Hora: 13:00 (CDMX)
- Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty
- Lugar: José Alvalade Stadium
- Hora: 13:00 (CDMX)