¿Por qué no juega Nico Williams en Athletic Club vs. Arsenal por la UEFA Champions League 2025-26?

Nico Williams no está presente en el partido de este martes por lesión. Los detalles de la ausencia del extremo español.

Nico Williams no juega con Athletic Club ante Arsenal
Este martes 16 de septiembre comienza oficialmente la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El primer partido tiene como protagonistas al Athletic Club y al Arsenal, equipos que se ven las caras a partir de las 10:45hs (CDMX) en el Estadio de San Mamés.

El recinto del equipo vasco siempre entrega grandes ambientes para lo que se espera que sea un partido más que atractivo frente a una potencia de la Premier League. Sin embargo, el Athletic Club no podrá contar con Nico Williams, una de las figuras del plantel.

Nico Williams sufrió una lesión el pasado domingo 7 de septiembre en el juego de España contra Turquía por las Eliminatorias UEFA. El extremo del Athletic Club tuvo que ser sustituido en el minuto 44 y luego el club de LaLiga brindó más detalles de la situación física del delantero.

Los detalles de la lesión de Nico Williams

El delantero sufre una lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda. Queda pendiente de evolución“, comunicó el Athletic Club en relación a Nico Williams. Si bien no es una lesión grave, Ernesto Valverde no podrá contar con una de sus figuras para este partido clave ante el Arsenal.

Esta es la sexta oportunidad en la historia del Athletic Club en la que participa de la Champions League (o anteriormente llamada Copa de Europa). Y el conjunto vasco no lo hacía desde la temporada 2014-2015, por eso es un hito y este martes el Estadio de San Mamés estará repleto.

