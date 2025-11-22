Las ligas más importantes de Europa vuelven a reanudarse después de lo que fue la última Fecha FIFA del año. En este caso, el Barcelona y el Athletic Club se enfrentan por la Jornada 13 del torneo en un partido que inicia a partir de las 09:15hs (CDMX).
Con respecto al local, la novedad es que el Barcelona jugará en el Camp Nou por primera vez después de más de dos años. La remodelación del estadio del conjunto culé aún no finalizó pero ya está apto para albergar partidos. El equipo viene de ganarle a Celta de Vigo en la jornada pasada de LaLiga y busca seguir sumando.
Por el otro lado, el Athletic Club de Bilbao derrotó por 1-0 al Real Oviedo en su último encuentro antes de la Fecha FIFA. Aunque el conjunto vasco por lo general ha sido un rival complicado para el Barcelona, no lo es tanto como visitante ya que acumula seis derrotas consecutivas.
La alineación de Barcelona
- Joan García
- Jules Kounde
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Eric García
- Fermín López
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Ferrán Torres
- Robert Lewandowski
La alineación de Athletic Club
- Unai Simón
- Gorosabel
- Vivian
- Laporte
- Yuri Berchiche
- Jauregizar
- Iñigo
- Berenguer
- Sancet
- Nico Williams
- Guruzeta
ver también
Pronósticos Barcelona vs Athletic Club: así son las cuotas en el retorno del Blaugrana al renovado Camp Nou