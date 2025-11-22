Las ligas más importantes de Europa vuelven a reanudarse después de lo que fue la última Fecha FIFA del año. En este caso, el Barcelona y el Athletic Club se enfrentan por la Jornada 13 del torneo en un partido que inicia a partir de las 09:15hs (CDMX).

Con respecto al local, la novedad es que el Barcelona jugará en el Camp Nou por primera vez después de más de dos años. La remodelación del estadio del conjunto culé aún no finalizó pero ya está apto para albergar partidos. El equipo viene de ganarle a Celta de Vigo en la jornada pasada de LaLiga y busca seguir sumando.

Por el otro lado, el Athletic Club de Bilbao derrotó por 1-0 al Real Oviedo en su último encuentro antes de la Fecha FIFA. Aunque el conjunto vasco por lo general ha sido un rival complicado para el Barcelona, no lo es tanto como visitante ya que acumula seis derrotas consecutivas.

La alineación de Barcelona

Joan García

Jules Kounde

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Alejandro Balde

Eric García

Fermín López

Lamine Yamal

Dani Olmo

Ferrán Torres

Robert Lewandowski

La alineación de Athletic Club

Unai Simón

Gorosabel

Vivian

Laporte

Yuri Berchiche

Jauregizar

Iñigo

Berenguer

Sancet

Nico Williams

Guruzeta