Las alineaciones de Athletic Club vs. Arsenal por la UEFA Champions League 2025-26

La espera llegó a su fin. Este miércoles 16 de septiembre arranca una nueva edición de la UEFA Champions League y el primer partido del día tendrá lugar en España, donde el Athletic Club de Bilbao recibirá al Arsenal a partir de las 10:45 horas de la Ciudad de México.

ver también Sonríe Xabi Alonso: Las dos figuras que recupera Real Madrid para el debut por la UEFA Champions League

El conjunto español llega motivado tras haber sido semifinalista de la Europa League en la temporada pasada. Los Rojiblancos saben que no será un camino fácil, pero confían en competir de igual a igual ante los rivales más poderosos del continente y dar la sorpresa en la máxima competición de clubes.

Por su parte, el Arsenal también alcanzó las semifinales, pero en la Champions League. El equipo dirigido por Mikel Arteta se armó para volver a ser candidato al título y esta vez quiere dar el salto definitivo tras quedarse en la puerta de la gloria hace apenas unos meses.

Publicidad

Publicidad

El Athletic de Ernesto Valverde intentará aprovechar el apoyo de su gente en San Mamés y golpear primero en el inicio del torneo. Con jugadores de experiencia combinados con jóvenes promesas, el cuadro vasco quiere empezar la fase de grupos con el pie derecho.

Sin dudas, será un choque muy atractivo para abrir la jornada, con dos clubes históricos que sueñan con avanzar en la Champions y demostrar que están listos para competir contra los mejores equipos de Europa.

ver también Le salió cara la fecha FIFA: PSG pierde dos importantes figuras para su debut en la UEFA Champions League

Posible alineación del Athletic Club de Bilbao

Unai Simón

Jesús Areso

Dani Vivian

Aitor Paredes

Yuri Berchiche

Mikel Vesga

Mikel Jauregizar

Robert Navarro

Oihan Sancet

Iñaki Williams

Álex Berenguer

Publicidad

Publicidad

Posible alineación del Arsenal