PSG 5-4 Bayern Múnich: goles, resumen y videos de las semifinales de Champions League 2025-26
PSG derrotó 5-4 al Bayern Múnich en un partidazo por la ida de las semifinales de la Champions League 2025-26. Reviví los goles, el resumen y las mejores jugadas de una serie que quedó totalmente abierta para la vuelta en Alemania.
PSG y Bayern Múnich protagonizaron uno de los mejores partidos de la temporada en la UEFA Champions League 2025-26. En el Parque de los Príncipes, el conjunto parisino logró imponerse por 5-4 en un duelo cargado de emociones, cambios constantes en el marcador y un ritmo frenético de principio a fin.
Con este resultado, el PSG viajará con una mínima ventaja al Allianz Arena, donde la próxima semana se disputará el encuentro de vuelta para definir al finalista. Bayern, pese a la derrota, dejó en claro que sigue muy vivo en la serie y promete ir con todo ante su gente en busca de la remontada.
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40´ ST- Últimos minutos
Se juegan los últimos minutos en Francia.
24´ ST- GOOOOOOOOOOOOOL DEL BAYERN MÚNICH
Tras una revisión en el VAR, el gol del colombiano fue convalidado.
PSG y Bayern Múnich se verán las caras por decimosexta vez en torneos de la UEFA, siempre dentro de la Champions League. El historial favorece al conjunto alemán, que suma 9 victorias contra 6 del equipo parisino. Además, los bávaros llegan con un dominio reciente marcado por cinco triunfos consecutivos frente al PSG.
Periodista deportivo en Futbol Sites desde 2025, enfocado en la redacción de contenidos para Bolavip MX. Cuenta con experiencia en medios digitales desde hace más de dos años, período en el que desarrolló una mirada orientada a la cobertura diaria, la actualidad y el consumo informativo en plataformas digitales.