PSG 5-4 Bayern Múnich: goles, resumen y videos de las semifinales de Champions League 2025-26

PSG y Bayern Múnich protagonizaron uno de los mejores partidos de la temporada en la UEFA Champions League 2025-26. En el Parque de los Príncipes, el conjunto parisino logró imponerse por 5-4 en un duelo cargado de emociones, cambios constantes en el marcador y un ritmo frenético de principio a fin.

Con este resultado, el PSG viajará con una mínima ventaja al Allianz Arena, donde la próxima semana se disputará el encuentro de vuelta para definir al finalista. Bayern, pese a la derrota, dejó en claro que sigue muy vivo en la serie y promete ir con todo ante su gente en busca de la remontada.