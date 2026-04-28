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CHAMPIONS LEAGUE

PSG 5-4 Bayern Múnich: goles, resumen y videos de las semifinales de Champions League 2025-26

PSG derrotó 5-4 al Bayern Múnich en un partidazo por la ida de las semifinales de la Champions League 2025-26. Reviví los goles, el resumen y las mejores jugadas de una serie que quedó totalmente abierta para la vuelta en Alemania.

PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League.
© Getty ImagesPSG vs. Bayern Múnich por la Champions League.

PSG y Bayern Múnich protagonizaron uno de los mejores partidos de la temporada en la UEFA Champions League 2025-26. En el Parque de los Príncipes, el conjunto parisino logró imponerse por 5-4 en un duelo cargado de emociones, cambios constantes en el marcador y un ritmo frenético de principio a fin.

Con este resultado, el PSG viajará con una mínima ventaja al Allianz Arena, donde la próxima semana se disputará el encuentro de vuelta para definir al finalista. Bayern, pese a la derrota, dejó en claro que sigue muy vivo en la serie y promete ir con todo ante su gente en busca de la remontada.

40´ ST- Últimos minutos

Se juegan los últimos minutos en Francia.

24´ ST- GOOOOOOOOOOOOOL DEL BAYERN MÚNICH

Tras una revisión en el VAR, el gol del colombiano fue convalidado.

23´ ST- Gol anulado a Bayern Múnich

Luis Díaz anotaba el cuarto pero cobraron offside.

19´ ST- GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BAYERN MÚNICH

Upamecano de cabeza descuenta para el equipo visitante.

13´ ST- GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL PSG

Ousmane Dembélé sacó un remate para poner el 5-2 de su equipo.

10´ ST- GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL PSG

Khvicha Kvaratskhelia apareció en el área, marcó su doblete y el 4-2 para los locales.

1´ ST- Empieza el segundo tiempo

Se juegan los últimos 45 minutos en Francia.

50´ PT- Terminó la primera mitad

Se terminaron los primeros 45 minutos.

49´ PT- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL PSG

Dembélé cambió el penal por gol y puso el 3-2 para los locales.

48´ PT- PENAL PARA PSG

El árbitro cobró penal para el equipo local que quiere volver a estar arriba en el marcador.

47´ PT- El árbitro fue a ver un posible penal para el equipo local.

Davies la toca con la mano y el árbitro fue ver la jugada al VAR.

41´ PT- GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BAYERN MÚNICH

Olise sacó un remate quemarropa para poner el 2-2.

33´ PT- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL PSG

Joao Neves anticipó y marcó de cabeza el 2-1 para el equipo local que lo da vuelta.

24´ PT- GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL PSG

Khvicha Kvaratskhelia sacó a bailar a Stanisic y sacó un remate letal para anotar el 1-1.

24´ ST- SE SALVA BAYERN MÚNICH

Ousmane Dembélé se fue mano a mano, abrió el pie demás y falló un gol increíble.

17´ PT- GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BAYERN MÚNICH

Gran definición de Harry Kane para anotar 1-0 ante los parisinos.

10´ PT- Partido parejo

Llegando a los 10 minutos, todavía no pasó nada en el encuentro.

1´ PT- Comenzó el partido

Se disputan los primeros 45 minutos en el Parque de los Príncipes.

Bayern se rinde a los pies de Olise

Historial entre ambos equipos

PSG y Bayern Múnich se verán las caras por decimosexta vez en torneos de la UEFA, siempre dentro de la Champions League. El historial favorece al conjunto alemán, que suma 9 victorias contra 6 del equipo parisino. Además, los bávaros llegan con un dominio reciente marcado por cinco triunfos consecutivos frente al PSG.

Alineación confirmada de PSG

15´ PT- PENAAAAAAAAAAAL PARA BAYERN MÚNICH

Luis Díaz cayó en el área y el árbitro no dudó en pitar penal para la visita.

Alineación de Bayern Múnich confirmada

TODO LISTO EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto de PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League.

Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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