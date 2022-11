Este lunes 14 de noviembre el primer equipo del Deportivo Guadalajara iniciará la pretemporada bajo la tutela de Veljko Paunovic con miras a lo que será su participación en el Torneo Clausura 2023 de Liga MX. Esto quiere decir que los jugadores están disfrutando de sus últimos días de vacaciones, ya que deberán ponerse al 100% tanto en lo físico como en lo futbolístico mientras México disputa el Mundial de Qatar 2022.

Si bien la actividad está "pausada" en Verde Valle, el Rebaño Sagrado no deja de generar noticias nunca. Por algo es uno de los gigantes del continente americano. En esta ocasión te contamos sobre las novedades más resonantes en la jornada del 11 de noviembre del 2022. Atentos a las revelaciones de Alexis Vega y Ricardo Peláez...

¿Por qué Alexis Vega eligió a Chivas?

El Gru se destacaba en Toluca, pero no dudó cuando Chivas se fijó en él. Su explicación a Panini: "Desde Toluca yo creo que hice un torneo en el cual me parece que llevaba siete goles y nunca me convocaron a la Selección, o sea, ese fue mi problema también por el cual tomé una decisión y dije, quiero ir a Chivas, porque quiero llegar a la Selección. hablé con mi representante, con la gente de Toluca y les dije: ´saben qué, yo sé que puedo estar en la Selección. No sé si necesito ir a Chivas, América, Cruz Azul, a un equipo que sea más mediático´".

"Llega la oferta de Chivas y con los ojos cerrados dije: Quiero ir a Chivas. Entonces, llego a Chivas y los primeros seis partidos, o sea, me costó en entrar en ritmo, entenderme con mis compañeros, seis partidos sin meter gol, partidos regulares, de medios a malos y no tuve ni un partido tan bueno y llega la primera convocatoria a la Selección. También, lo que me ha brindado Chivas es algo importantísimo, porque me ha ayudado a cumplir sueños que he tenido y tenía en mente. Y te digo, un equipo como Chivas te pone en la vitrina para cualquier situación", explicó el 10 del Tri.

El lamento de Ricardo Peláez se llama Luis Puente

El exdirectivo del Guadalajara confesó en plática con Toño de Valdés que se lamenta el no haber podido subir al primer equipo a Luis Puente, joya de las Fuerzas Básicas rojiblancas. "No pudimos terminar de debutar a Luis Puente, que tiene un futuro bárbaro. Hay que seguirlo, brutal. Nos faltó tiempo para eso porque estuvo lesionado, casi dos años de ligamentos cruzados", admitió.