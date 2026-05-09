Una por una: las lesiones que perjudicaron al América en el Clausura 2026

André Jardine no pudo repetir alineación ni una sola vez en el primer semestre de las Águilas por las lesiones.

América tiene la difícil misión de eliminar a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario. Las Águilas empataron por 3-3 contra el conjunto Auriazul en condición de local en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, pero ahora deberán buscar la clasificación a semifinales fuera de casa y ante el mejor equipo de la Fase Regular.

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El equipo comandado por André Jardine siempre suele ser candidato, pero el primer semestre estuvo cargado de dificultades y América no se mostró como ese temible equipo a vencer. De hecho, las Águilas clasificaron a la Liguilla por la ventana, pero las lesiones tuvieron mucho que ver en ello.

Jardine ha sufrido importantes bajas en los últimos meses y de manera sistemática, tanto así que no pudo repetir alineación nunca en este torneo Clausura 2026. Esto hizo que el andar del equipo fuera irregular y este mismo fin de semana se jugarán seguir avanzando o quedar eliminados en la primera instancia de mata-mata.

Las lesiones más sensibles que sufrió América en el Clausura 2026

Luis Ángel Malagón : rotura del tendón de Aquiles (se pierde el Mundial 2026).

: rotura del tendón de Aquiles (se pierde el Mundial 2026). Víctor Dávila : rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

: rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Henry Martín : problemas musculares que arrastra del pasado.

: problemas musculares que arrastra del pasado. José Raúl Zúñiga : fractura de clavícula izquierda.

: fractura de clavícula izquierda. Alejandro Zendejas : molestias musculares.

: molestias musculares. Isaías Violante : lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

: lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Dagoberto Espinoza : recuperación por rotura de ligamento cruzado anterior en 2025.

: recuperación por rotura de ligamento cruzado anterior en 2025. Sebastián Cáceres : fractura del arco cigomático derecho y un trauma ocular.

: fractura del arco cigomático derecho y un trauma ocular. Cristian Borja: lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

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Jugadores de América le muestran su apoyo a Malagón tras su lesión

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