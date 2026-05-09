Una por una: las lesiones que perjudicaron al América en el Clausura 2026

América tiene la difícil misión de eliminar a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario. Las Águilas empataron por 3-3 contra el conjunto Auriazul en condición de local en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, pero ahora deberán buscar la clasificación a semifinales fuera de casa y ante el mejor equipo de la Fase Regular.
El equipo comandado por André Jardine siempre suele ser candidato, pero el primer semestre estuvo cargado de dificultades y América no se mostró como ese temible equipo a vencer. De hecho, las Águilas clasificaron a la Liguilla por la ventana, pero las lesiones tuvieron mucho que ver en ello.
Jardine ha sufrido importantes bajas en los últimos meses y de manera sistemática, tanto así que no pudo repetir alineación nunca en este torneo Clausura 2026. Esto hizo que el andar del equipo fuera irregular y este mismo fin de semana se jugarán seguir avanzando o quedar eliminados en la primera instancia de mata-mata.
Las lesiones más sensibles que sufrió América en el Clausura 2026
- Luis Ángel Malagón: rotura del tendón de Aquiles (se pierde el Mundial 2026).
- Víctor Dávila: rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
- Henry Martín: problemas musculares que arrastra del pasado.
- José Raúl Zúñiga: fractura de clavícula izquierda.
- Alejandro Zendejas: molestias musculares.
- Isaías Violante: lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.
- Dagoberto Espinoza: recuperación por rotura de ligamento cruzado anterior en 2025.
- Sebastián Cáceres: fractura del arco cigomático derecho y un trauma ocular.
- Cristian Borja: lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.
Jugadores de América le muestran su apoyo a Malagón tras su lesión
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En síntesis
- América enfrenta a Pumas tras empatar 3-3 en la ida del Clausura 2026.
- El portero Luis Ángel Malagón sufrió rotura del tendón de Aquiles y perderá el Mundial.
- El técnico André Jardine no ha repetido alineación en el torneo por nueve bajas médicas.