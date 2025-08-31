A lo largo de los años, México tuvo una gran cantidad de futbolistas que marcaron época, tanto en la liga local como también en Europa, donde varios supieron brillar en la élite y que marcaron un antes y un después en la historia del país.

Hoy en día todavía hay nombres que se mantienen en el máximo nivel, y uno de ellos es Raúl Jiménez, canterano del América que actualmente milita en la Premier League en donde juega para Fulham, siendo uno de los grandes referentes del equipo.

El debate sobre quién es el mejor jugador mexicano de todos los tiempos seguirá abierto siempre, ya que cada aficionado tiene su propia opinión y las comparaciones son inevitables. Algunos mencionan a figuras más recientes, otros a leyendas del pasado, pero lo cierto es que hay consenso en que México tuvo delanteros de enorme jerarquía.

En el caso de Raúl Jiménez, él no dudó en señalar a Hugo Sánchez como el mejor futbolista en la historia del país. Para el atacante, el “Pentapichichi” era único: “Yo como delantero, Hugo Sánchez fue el máximo goleador en la historia de México, el mexicano más grande en Europa, con muchísimos goles y cinco títulos de goleo en el Real Madrid”.

Jiménez reconoció que no le tocó verlo en vivo durante su mejor momento, pero aseguró que los videos que vio lo marcaron. “Los remates de bicicleta eran un sello suyo y es algo que siempre me gustó. Cuando puedo hacerlo lo tomo como un recurso extra. Además, era un jugador que definía muy bien al primer toque”, explicó el delantero del Fulham.

Jiménez también eligió al mejor brasileño

El atacante mexicano también se animó a elegir al mejor brasileño que vio en su vida, y su respuesta tampoco dejó dudas. Para Jiménez, Ronaldo Nazario está por encima de todos: “De Brasil, el que más me tocó disfrutar fue Ronaldo, también recuerdo mucho a Ronaldinho y después aparece Neymar, pero en lo personal me quedo con Ronaldo”.