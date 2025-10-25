Es tendencia:
logotipo del encabezado
Clásico Tapatío

Los mejores memes de Chivas 4-1 Atlas por el Clásico Tapatío: ¡show y paliza del Rebaño!

El equipo de Gabriel Milito humilló a los de Cocca este sábado y las redes sociales estallaron. Repasa lo mejor de la noche.

Por Martín Zajic

Chivas brilló y goleó en el derby de Guadalajara.
© GettyChivas brilló y goleó en el derby de Guadalajara.

En un partido que será inolvidable para los aficionados rojiblancos, Chivas le propinó una goleada histórica a Atlas en el derby de Guadalajara: en una actuación sobresaliente del dueño de casa, el ‘Rebaño Sagrado’ goleó ¡4-1! a los ‘Zorros’ en el Estadio Akron, relegando de paso a su rival de los puestos de clasificación.

Publicidad

El Rebaño dominó el Clásico Tapatío de principio a fin: en media hora, ya tenía resuelto el trámite, y luego solo tuvo que controlar el juego a su merced. Un hat-trick de Armando González y un gol de Luis Romo le dieron la victoria al elenco local, mientras que la visita sólo pudo descontar sobre el final con un tanto de Mateo García.

Con su contundente triunfo de esta noche, Chivas extendió a 16 partidos la ventaja en el historial ante Atlas: los rojiblancos alcanzaron las 111 victorias en el derby de Guadalajara, mientras que completan el enfrentamiento histórico 89 igualdades y 95 victorias de los rojinegros. Diferencia muy favorable al Rebaño Sagrado ante los Zorros.

Producto del abultado resultado en esta nueva edición del Clásico Tapatío, las redes sociales estallaron con memes de todo tipo, reflejando la humillación del equipo de Gabriel Milito ante el conjunto de Diego Cocca. No solo fanáticos de Chivas sino también de otros equipos… ¡e incluso del propio Atlas! se burlaron del elenco que se fue goleado en el Estadio Akron.

Publicidad

Los mejores memes del triunfo de Chivas ante Atlas en el Clásico Tapatío:

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
martín zajic
Martín Zajic
Lee también
¿Nuevo líder de goleo? Así quedó la tabla tras el hat-trick de Armando González en el Clásico
Liga MX

¿Nuevo líder de goleo? Así quedó la tabla tras el hat-trick de Armando González en el Clásico

Las alineaciones del Chivas vs Atlas
Liga MX

Las alineaciones del Chivas vs Atlas

El árbitro elegido para el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas les trae malos recuerdos
Liga MX

El árbitro elegido para el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas les trae malos recuerdos

Chivas podría tener de nuevo a un campeón de goleo
Chivas

Chivas podría tener de nuevo a un campeón de goleo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo