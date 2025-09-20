En el marco de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas cayó goleado por 3-0 de local ante Toluca con anotaciones de Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega. Tras el partido, la afición del Rebaño Sagrado explotó de furia por el resultado y el rendimiento del equipo.

Algunos comentarios en ‘X’ fueron sumamente duros: “Nada salva ya a Chivas de otro año de mierda! Que frustración y coraje ver como los Vergara destrozaron a este gran club, lo único bueno que tenemos ahorita es la afición y Amaury se está aprovechando de eso ganando dinero mientras a él el club le importa madres! Ptm!!“

Otros, fueron directamente al rendimiento de los jugadores: “Mal partido. Mal planteamiento técnico, fallas importantes de jugadores. Mucho que trabajar de forma grupal e individual“, “En el partido que menos debió presionar lo hizo, pero bueno yo sigo confiando en Milito Estamos muy lejos de poder competir y parece que el torneo se nos va ir“.

Tampoco se salvó el entrenador Gabriel Milito de las críticas: “Así como le di todo el mérito a Milito en los 2 juegos anteriores, hoy le doy toda la responsabilidad de la derrota, si ya había encontrado la forma de competirle a los equipos más fuertes, para que le cambió“.

La reacción de la afición de Chivas a la goleada ante Toluca

¿Cuándo juega Chivas por la Jornada 10 del Apertura 2025?

De cara a la Jornada 10 del Apertura 2025, Chivas estará jugando pronto ya que habrá fecha entresemana. Jugará el próximo martes 23 de septiembre desde las 19:07 horas (Ciudad de México) ante Necaxa en condición de local en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.