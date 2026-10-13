Gabriel Milito sufrirá otra baja sensible en Chivas para enfrentar a Tigres

Milito no podrá contar con una de sus principales estrellas para el duelo de la próxima jornada de la Liga MX frente a Tigres.

Gabriel Milito continúa sorteando obstáculos en el banquillo con la encomienda de asegurar el boleto directo a la Liguilla. En su compromiso más reciente dentro del Clásico Tapatío frente al Atlas el pasado sábado, Chivas debió lidiar con las bajas de Luis Romo, Brian González, José Castillo, Miguel Gómez y Miguel Tapias, sumadas a la suspensión por tarjeta roja de Omar Govea.

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Ahora los cañones del Rebaño Sagrado apuntan hacia Tigres, rival al que recibirán sobre la cancha del Estadio Akron este próximo sábado 17 de octubre, ostentando una racha de dos victorias consecutivas. Mientras Govea se perfila para reincorporarse a la dinámica del grupo, Milito perfila la ausencia de otro elemento titular para medir fuerzas ante el cuadro regio.

Chivas con una ausencia clave

Uno de los futbolistas que encendió las alarmas durante el choque ante el Atlas fue Diego Campillo. El zaguero abandonó el terreno de juego al descanso para dar ingreso a Carlos Hernández en la primera modificación de Milito, en un ajuste que estuvo distante de obedecer a razones tácticas.

Según información difundida por FOX Sports, los exámenes médicos practicados para evaluar la zona afectada en Campillo descartaron una fisura o lesión ósea de gravedad. En consecuencia, las dolencias que forzaron su retiro al medio tiempo derivaron de un severo pisotón sufrido durante el desarrollo del encuentro.

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Diego Campillo tuvo minutos limitados por una molestia en el Clásico Tapatío.

Pese a ello, la misma fuente reportó que el cuerpo técnico de Chivas analiza otorgarle descanso de cara a la inminente fecha doble para prevenir una eventual recaída. El panorama se torna complejo para el cuadro rojiblanco, toda vez que encarará una exigente seguidilla de compromisos frente a Tigres, Necaxa y Rayados de Monterrey entre las Jornadas 12 y 14.

La eventual ausencia de Campillo representa una grieta considerable en el esquema de Milito, puesto que el defensor central se ha consolidado como un pilar en la columna vertebral del equipo. Actualmente, el canterano figura como el quinto elemento del plantel con mayor rodaje y el líder indiscutible en la zaga con 776 minutos disputados en diez cotejos. De hecho, el único compromiso del Torneo Apertura 2026 en el que no vio actividad se remonta al duelo ante Puebla, cita donde José Castillo ocupó la demarcación de zaguero por izquierda.

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En síntesis