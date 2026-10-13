Tigres le dará 'descanso' a una de sus figuras ante Chivas

Este sábado 17 de octubre el cuadro de Tigres tendrá que visitar a Chivas en la Jornada 12 del Apertura 2026. El conjunto de Gabriel Milito cuenta con siete bajas para este duelo, entre lesiones y suspensiones, le ha estado dando una ventaja a los regios. Sin embargo, Víctor Manuel Vucetich tomaría una decisión un tanto cuestionable.

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Y es que de acuerdo con la información de Mediotiempo en la práctica de este martes uno de los ausentes fue Juan Brunetta y es que según la fuente, estarían cuidando a su goleador, por lo que no estaría considerado en el partido del próximo fin de semana ante los rojiblancos, aprovechando que ellos también tienen bajas.

¿Por qué no jugará Juan Brunetta?

Aunque esto último no está confirmado, la realidad es que sí es algo que podría ser una oportunidad, ya que lo que se viene en el cierre del torneo es más complicado y sería la manera en la que pueden recuperarlo al 100%. Y es que recordemos que en el duelo ante Toluca sintió una molestia que parecía que abandonaría el juego después del gol.

Ante su ligera molestia en el tobillo derecho desean mantenerlo sin actividad fuerte, tomando en cuenta que en el caso del Rebaño cuentan con las bajas de José Castillo, Miguel Gómez, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Tapias, Luis Romo y Kevin Castañeda, será más sencillo darle descanso en este partido que más adelante.

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De esta manera, el goleador del cuadro felino sería contemplado para el juego de la Jornada 13 en casa, cuando reciban a León a mitad de semana o incluso hasta la visita a la Ciudad de México cuando en la fecha 14 se enfrenten a Pumas, pero tomando en cuenta que requieren los puntos, podría jugar desde el inicio de la fecha doble.

En síntesis