Este miércoles regresa el Barcelona a la actividad después de coronarse campeón en la Jornada 35 ante el Real Madrid. El equipo de Hansi Flick está listo para medirse en un duelo como visitante ante el Alavés, pero en esta ocasión no podrá contar con Lamine Yamal, a quien se le vio muy animado festejando el título en las calles de su ciudad.

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¿Por qué no juega Lamine Yamal hoy?

Hay que recordar que tampoco se le vio al futbolista en el partido ante los merengues, por lo que en esta ocasión no realizó ni siquiera el viaje para poder medirse en este encuentro. Esto se debe a que en el duelo anterior ante el Celta de Vigo, el futbolista blaugrana salió lesionado, lo que le ha impedido estar presente.

Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda (isquiotibiales), por lo que sigue sin actividad. Hay que recordar que queda menos de un mes para disputar el Mundial, por lo que ha sido muy conservador con su lesión y debido a que su equipo ya tiene el título, han decidido no arriesgarlo de más con esta molestia física.

Es uno de los elementos importantes para la Selección de España y sin duda conviene que Lamine se recupere por lo tanto, es por ello que deciden no colocarlo desde aquella situación, además de que su recuperación ha ido poco a poco con entrenamientos que no requieren de un esfuerzo como lo es un partido de alta intensidad.

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Es muy probable que ya no se le vea jugar lo que queda de la temporada con la escuadra blaugrana, tomando en cuenta que también será convocado para concentrar con el selectivo, aunque seguramente se seguirán teniendo los cuidados necesarios para que no sufra una recaída que le complique su participación en el Mundial.

En síntesis