¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Alavés vs. Barcelona por la Jornada 36 de LaLiga de España

Barcelona vuelve al ruedo luego de los festejos por la consagración en LaLiga de España 2025-26 tras vencer a nada más y nada menos que el Real Madrid en El Clásico. Los blaugranas obtuvieron su 29° título liguero, pero todavía quedan algunos partidos por disputarse en la temporada.

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Uno de ellos será este mismo miércoles ante Alavés, desde las 13:30 hs (centro de México), en el Estadio de Mendizorroza por la Jornada 36. No obstante, Hansi Flick -director técnico de Barcelona- hace algunas rotaciones en el once inicial.

Al margen de estos cambios, se confirmó de antemano la ausencia de Lamine Yamal. El ’10’ del Barça sufrió una lesión en el bíceps femoral y no volverá a jugar con el conjunto culé hasta la próxima campaña. Sin embargo, sí estará en el Mundial 2026 con la Selección de España.

Alineación de Alavés

Sivera

Ángel

Koski

Tenaglia

Parada

Rebbach

Blanco

Denis Suárez

Guridi

Toni

Ibrahim

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Alineación de Barcelona