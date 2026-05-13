Mientras Kylian Mbappé tiene una fortuna de 250 millones, la que acumuló Lamine Yamal

Kylian Mbappé y Lamine Yamal atraviesan momentos distintos en sus carreras y eso también se refleja en sus fortunas actuales.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal son dos de las máximas figuras del futbol español en la actualidad. Uno lidera al Real Madrid como una estrella consolidada a nivel mundial, mientras que el otro representa el futuro del Barcelona y del futbol europeo con apenas 18 años.

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Mbappé llegó al Real Madrid como uno de los fichajes más importantes de los últimos años y rápidamente se convirtió en el centro de atención. Sin embargo, el delantero francés también atraviesa semanas marcadas por la polémica debido a distintas decisiones tomadas fuera del campo.

En los últimos días, el atacante fue cuestionado tras irse de vacaciones mientras se recuperaba de una lesión. La situación generó enojo entre algunos aficionados del Real Madrid, al punto que incluso comenzaron a circular campañas y recolecciones de firmas pidiendo su salida del club.

A pesar de eso, Kylian Mbappé continúa siendo uno de los futbolistas más importantes y valiosos del planeta. Según Celebrity Net Worth, el francés posee una fortuna cercana a los 250 millones de euros gracias a sus contratos deportivos, patrocinios y negocios personales.

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Lamine Yamal, la joya del Barcelona que sigue creciendo

Por el otro lado aparece Lamine Yamal, quien sigue consolidándose como la gran promesa del Barcelona y de la Selección de España. Aunque actualmente se encuentra recuperándose de una lesión, el joven extremo ya logró conquistar LaLiga con el conjunto culé y apunta a llegar en plenitud al Mundial 2026.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, la fortuna actual de Lamine Yamal ronda los 8 millones de euros en el inicio de su carrera profesional. A pesar de la enorme diferencia económica con Mbappé, el español ya es considerado uno de los talentos más importantes de toda Europa.

En sintesis

Kylian Mbappé posee una fortuna de 250 millones de euros según Celebrity Net Worth.

posee una fortuna de según Celebrity Net Worth. Lamine Yamal cuenta con un patrimonio estimado de 8 millones de euros actualmente.

cuenta con un patrimonio estimado de actualmente. El delantero Kylian Mbappé generó polémica tras irse de vacaciones estando lesionado en el Madrid.