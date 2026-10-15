Se supo en qué juego retornaría a las canchas el delantero que hace tiempo estaba apartado del grupo.

Si bien el mercado de fichajes está cerrado y así seguirá hasta fin de año, Pumas UNAM puede sumar una cara nueva en pleno torneo que le brindará una nueva variante al DT. Esteban Solari recibió una buena noticia en las últimas horas que le puede ser de mucha utilidad en lo que queda del Apertura 2026 para cumplir los objetivos dispuestos.

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En breve se dará la reincorporación de un futbolista que durante mucho tiempo estuvo de baja en el equipo: José Juan Macías tiene fecha de regreso oficial para la institución. Tras sufrir una lesión de muchísima gravedad, ya se encuentra prácticamente recuperado y listo para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico de cara a lo que viene.

El atacante de Pumas viene de dejar atrás una triple lesión en la rodilla izquierda de once meses, con el agravante de la reincidencia con anteriores problemas físicos. Aquel diagnóstico negativo implicó una rotura completa del ligamento cruzado anterior, una rotura del ligamento colateral medial y una rotura del menisco medial.

Pumas recupera a JJ Macías para el Apertura [Foto: Getty]

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José Juan Macías todavía no pudo jugar con Pumas UNAM en lo que va del 2026: su último partido fue el 8 de noviembre del año pasado, donde salió lesionado ante Cruz Azul. Desde entonces se ha sometido a una extensísima rehabilitación, para la cual no lo han apresurado en absoluto y le han dado los plazos suficientes para regresar a tono.

En este contexto, TUDN reveló que en Pumas UNAM apuntan a que el delantero vuelva a jugar el próximo 7 de noviembre, dentro de tres semanas. El partido ante el Club América en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026, sería la fecha de regreso. Allí JJ Macías pisaría nuevamente el verde césped.

El comienzo de la etapa de José Juan Macías en Pumas había sido muy alentadora al principio. En sus primeros 11 juegos había contribuido con 4 goles y 2 asistencias, en los escasos 327 minutos que le había tocado jugar en el equipo. Ahora, está preparado para tener su revancha personal y ayudar al grupo a remontar su presente en Liga MX.