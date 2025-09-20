El Estadio Akron se prepara para una noche de fiesta este sábado 20 de septiembre, cuando Chivas y Toluca se midan frente a frente en Guadalajara, por la 9° jornada del Torneo Apertura. Un choque de grandes instituciones pero también de muy buenos equipos, que necesitan ganar para prenderse arriba en la pelea.

Por el lado del conjunto local, el entrenador Gabriel Milito dio a conocer los once iniciales del elenco rojiblanco y la alineación apareció con algunas novedades respecto al último empate con Tigres. El estratega argentino no quedó conforme con algunos rendimientos del juego pasado y por eso decidió retocar algunas posiciones.

Una de las sorpresas de la escuadra titular es la salida de Gilberto Sepúlveda del equipo, uno de los ‘históricos’. El marcador central de 26 años firmó planilla como suplente y estará entre las alternativas del banquillo junto al director técnico. El ‘Tiba’ venía de jugar desde el inicio en los últimos dos encuentros, pero ahora deberá esperar.

Publicidad

Publicidad

Chivas, sin Gilberto Sepúlveda para recibir a Toluca.

En esta oportunidad, el defensa de las Chivas no será parte de los elegidos para salir al campo desde el comienzo producto del bajo nivel que mostró en sus recientes presentaciones. Mientras que el equipo viene en alta en lo colectivo y en funcionamiento, en lo individual el zaguero ha sido de los puntos más débiles de los partidos pasados.

Al conocerse públicamente el once inicial del Guadalajara, las redes sociales celebraron la suplencia del ‘Tiba’: los aficionados del ‘Rebaño Sagrado’ venían pidiéndole al entrenador que sentara al central, que no venía teniendo sus mejores juegos. Por este motivo, ahora le tocará a otro aprovechar la confianza del argentino.

Publicidad

Publicidad

ver también El club que quiere quitarle a Gabriel Milito a Chivas: “Renunciá en México y venite”

En este escenario, los escogidos por Gabriel Milito para verse las caras ante los ‘Diablos Rojos’ del Toluca son los siguientes: Raúl ‘Tala’ Rangel; José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González; Fernando González, Omar Govea; Santiago Sandoval, Luis Romo, Efraín Álvarez; Armando González. El encuentro se disputará este sábado a partir de las 19.00 horas CDMX, en el Estadio Akron.