El Toluca, campeón defensor del título, se verá las caras este sábado ante uno de sus históricos grandes rivales: las Chivas de Guadalajara, que además son el próximo contendiente a alcanzar en trofeos de Liga MX. Los ‘Diablos Rojos’ se medirán ante un oponente con el que tienen un historial pero que además viene en alza.

En la previa de este tradicional cruce entre grandes del futbol mexicano, la principal incógnita pasaba por la presencia o no de Paulinho, goleador del conjunto escarlata, que venía de perderse un par de partidos a causa de una lesión muscular, que lo aquejó durante un tiempo y le impidió entrenarse al parejo en varios entrenamientos.

Para el último compromiso del equipo choricero, el portugués llegaba muy con lo justo, y el cuerpo médico y el cuerpo técnico en conjunto habían decidido no arriesgarlo. Más a una edad mayor, los desgarros se vuelven más delicados ya que pueden ser reincidentes. Por ese motivo, pese a la relevancia de los cotejos perdidos, se optó por no apresurarlo.

Toluca recupera a Paulinho para una seguidilla clave.

En este contexto, esta tarde, Toluca comunicó en sus plataformas oficiales la actualización del parte médico de Paulinho: la institución confirmó que el artillero viajará a Guadalajara para visitar a las Chivas, y estará a disposición del entrenador Antonio Mohamed en caso de querer darle minutos este sábado, tanto de titular como desde el banco.

De este modo, la probable alineación de Toluca para medirse ante Chivas es la siguiente: Luis Manuel García; Diego Barbosa, Federico Pereira, Bruno Méndez, Jesús Gallardo; Franco Romero, Marcel Ruiz; Jesús Angulo, Nicolás Castro, Alexis Vega; Paulinho. Mientras tanto, el cuerpo técnico aguarda por los retornos de Luan García y Helinho, que también venían ‘tocados’.

El compromiso entre los equipos de Gabriel Millito y Antonio Mohamed se disputará este sábado 20 de septiembre, en el Estadio Akron de Guadalajara, desde las 19.07 horas del Centro de México, por la novena jornada del Torneo Apertura 2025. El Chivas vs. Toluca únicamente se podrá seguir por medio de la plataforma Amazon Prime Video.