El Inter Miami del emblemático Lionel Messi se prepara para afrontar el partido más importante de la temporada: en un Chase Stadium que promete tener una muy buena entrada, recibirá al Nashville en el marco del tercer enfrentamiento de la serie de la primera ronda de los playoffs de la MLS Cup 2025. A continuación, repasa los once iniciales que usará cada club.

Como se trata de una serie al mejor de tres y cada equipo se quedó con uno de cada uno de los primeros dos cruces entre sí, hoy se definirá al clasificado a las semifinales de Conferencia. Inter Miami, con Lionel Messi entre los titulares, intentará hacerse fuerte en casa y seguir con vida en busca de su primer título en el 2025, dado que no ha podido conquistar ninguno de los otros que ha jugado.

Inter Miami y Messi van por la clasificación en la MLS Cup [Foto: Getty]

La alineación confirmada de Inter Miami ante Nashville:

Rocco Ríos Novo .

. Ian Fray .

. Maximiliano Falcón .

. Noah Allen .

. Jordi Alba .

. Rodrigo De Paul .

. Sergio Busquets .

. Tadeo Allende .

. Lionel Messi .

. Mateo Silvetti .

. Baltasar Rodríguez.

DT: Javier Mascherano.

La alineación confirmada de Nashville ante Inter Miami:

Joe Willis .

. Andy Najar .

. Jack Maher .

. Walker Zimmerman .

. Josh Bauer .

. Edvard Tagseth .

. Cameron Yazbek .

. Alex Muyl .

. Hany Mukhtar .

. Sam Surridge .

. Matthew Corcoran.

DT: Brian Callaghan.

¿Cuándo y a qué hora juegan Inter Miami vs. Nashville por la MLS Cup 2025?

El encuentro entre las ‘Garzas’ y los ‘Boys in Gold’ se llevará a cabo HOY sábado 8 de noviembre, con sede en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (casa de Inter Miami), desde las 19.00 horas del Centro de México, por el tercer duelo de la serie de la primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer Cup 2025.

¿Donde ver EN VIVO Inter Miami vs. Nashville por la MLS Cup 2025?

El compromiso entre los rosados y los aurinegros contará con la transmisión en vivo y en directo, de manera exclusiva para todo el territorio mexicano, del MLS Season Pass dentro de la plataforma Apple TV. Será la única pantalla para seguir el partido del equipo de Messi no sólo en el país sino en Estados Unidos y todo Latinoamérica.

