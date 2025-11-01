Es tendencia:
Major League Soccer

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Nashville vs. Inter Miami por los Playoffs de la MLS Cup 2025

Repasa aquí las formaciones con las que saldrán al campo los 'Coyotes' y las 'Garzas' para un desafío trascendental.

Por Martín Zajic

El Inter Miami de Messi va por la clasificación.
© Getty ImagesEl Inter Miami de Messi va por la clasificación.

Nashville e Inter Miami serán los animadores de un cruce decisivo esta tarde en Tennessee, cuando se midan frente a frente en el marco del segundo juego de la Ronda 1 de los Playoffs de la MLS Cup 2025. A continuación, entérate los once iniciales que alistarán los entrenadores para un nuevo compromiso entre ambos equipos.

En el primer duelo, Inter Miami se impuso por 3-1 (doblete de Lionel Messi y un gol de Tadeo Allende) y se quedó con el primer punto de la serie ante Nashville. De esta manera, si las ‘Garzas’ logran una victoria esta tarde en el segundo enfrentamiento, avanzarán a la siguiente fase. De otro modo, tendrán que disputar un tercer juego para desempatar.

La probable alineación de Nashville ante Inter Miami:

  • Joe Willis.
  • Andy Najar.
  • Jeisson Palacios.
  • Walker Zimmerman.
  • Daniel Lovitz.
  • Edvard Tagseth.
  • Cameron Yazbek.
  • Bryan Acosta.
  • Hany Mukhtar.
  • Sam Surridge.
  • Jacob Shaffelburg.

DT: Brian Callaghan.

La probable alineación de Inter Miami ante Nashville:

  • Rocco Ríos Novo.
  • Ian Fray.
  • Maximiliano Falcón.
  • Noah Allen.
  • Jordi Alba.
  • Rodrigo De Paul.
  • Sergio Busquets.
  • Tadeo Allende.
  • Lionel Messi.
  • Luis Suárez.
  • Baltasar Rodríguez.
DT: Javier Mascherano.

¿A qué hora juegan Nasvhille vs. Inter Miami por la MLS Cup 2025?

El partido Nashville SC vs. Inter Miami CF se llevará a cabo HOY sábado 1 de noviembre, con sede en el GEODIS Park de Nashville (Tennessee, Estados Unidos), a partir de las 17.30 horas del Centro de México (18.30 hora local), por el segundo cruce de la serie de la primera ronda de los playoffs de esta MLS Cup 2025.

¿Qué canal transmite Nasvhille vs. Inter Miami por la MLS Cup 2025?

El partido Nashville SC vs. Inter Miami CF se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva de manera online, vía streaming, por el MLS Season Pass de Apple TV. Será la única pantalla que pasará el encuentro no sólo en el país sino también en los Estados Unidos y todo Latinoamérica.

martín zajic
Martín Zajic
