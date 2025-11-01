Nashville e Inter Miami serán los animadores de un cruce decisivo esta tarde en Tennessee, cuando se midan frente a frente en el marco del segundo juego de la Ronda 1 de los Playoffs de la MLS Cup 2025. A continuación, entérate los once iniciales que alistarán los entrenadores para un nuevo compromiso entre ambos equipos.

Publicidad

Publicidad

En el primer duelo, Inter Miami se impuso por 3-1 (doblete de Lionel Messi y un gol de Tadeo Allende) y se quedó con el primer punto de la serie ante Nashville. De esta manera, si las ‘Garzas’ logran una victoria esta tarde en el segundo enfrentamiento, avanzarán a la siguiente fase. De otro modo, tendrán que disputar un tercer juego para desempatar.

La probable alineación de Nashville ante Inter Miami:

Joe Willis.

Andy Najar.

Jeisson Palacios.

Walker Zimmerman.

Daniel Lovitz.

Edvard Tagseth.

Cameron Yazbek.

Bryan Acosta.

Hany Mukhtar.

Sam Surridge.

Jacob Shaffelburg.

DT: Brian Callaghan.

La probable alineación de Inter Miami ante Nashville:

Rocco Ríos Novo.

Ian Fray.

Maximiliano Falcón.

Noah Allen.

Jordi Alba.

Rodrigo De Paul.

Sergio Busquets.

Tadeo Allende.

Lionel Messi.

Luis Suárez.

Baltasar Rodríguez.

Publicidad

Publicidad

DT: Javier Mascherano.

Inter Miami y Messi intentarán liquidar la serie ante Nashville [foto: Getty]

¿A qué hora juegan Nasvhille vs. Inter Miami por la MLS Cup 2025?

El partido Nashville SC vs. Inter Miami CF se llevará a cabo HOY sábado 1 de noviembre, con sede en el GEODIS Park de Nashville (Tennessee, Estados Unidos), a partir de las 17.30 horas del Centro de México (18.30 hora local), por el segundo cruce de la serie de la primera ronda de los playoffs de esta MLS Cup 2025.

ver también Tras el doblete de Lionel Messi a Nashville, así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

¿Qué canal transmite Nasvhille vs. Inter Miami por la MLS Cup 2025?

El partido Nashville SC vs. Inter Miami CF se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva de manera online, vía streaming, por el MLS Season Pass de Apple TV. Será la única pantalla que pasará el encuentro no sólo en el país sino también en los Estados Unidos y todo Latinoamérica.

Publicidad

Publicidad