¿Cómo quedó el palmarés de la Leagues Cup tras la victoria de Seattle Sounders sobre Inter Miami?

En el marco de la Final de la edición 2025 de la Leagues Cup, Seattle Sounders se proclamó campeón del torneo por primera vez luego de golear por 3-0 a Inter Miami con anotaciones de Osaze De Rosario, Alexander Roldan y Paul Rothrock en el Lumen Field de la ciudad de Seattle.

Tras haber perdido la definición del 2021 en manos de León, aunque en esa ocasión aún era de carácter amistosa, el cuadro que viste de azul y verde tuvo revancha y se quedó con el trofeo tras un contundente marcador contra el equipo de Lionel Messi.

Ahora, todas las edición oficiales del torneo fueron ganadas por equipos de la MLS. Precisamente las Garzas ganaron la edición de 2023, Columbus Crew la del 2024 y ahora se sumó otro equipo de Estados Unidos. Cabe recordar que Cruz Azul en 2019 y la Fiera se quedaron con ediciones amistosas, cuando el torneo aún no contaba con la forma y notoriedad de ahora.

De las cinco finales que tuvo el certamen, de los finalistas apenas tres son de la Liga MX. La edición que se quedó la Máquina Cementera derrotó a Tigres UANL. En tanto, los Esmeraldas son los únicos representantes de México en el duelo final.

Ahora, apenas Rayados en 2023 es el último semifinalista de la competencia. En las últimas dos ediciones los conjunto del país vecinos metieron un pleno entre los últimos cuatro equipos de la competencias. Son diversos los factores que demuestran esta superioridad.

¿Qué equipos clasificaron a la Concachampions 2026?

Cabe recordar que el torneo otorga tres cupo al torneo internacional del año próximo. Tanto Seattle Sounders como Inter Miami se ganaron el lugar por ser finalistas. El último cupo fue para LA Galaxy, que se quedó con el boleta tras vencer a Orlando City en el partido por el tercer puesto.