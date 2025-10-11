El Mundial Sub 20 de Chile 2025 dio a conocer a varios jugadores como potenciales promesas de la Selección Mexicana, una de ellas fue Obed Vargas, el actual jugador del Seattle Sounders ha sonado para dejar la Major League Soccer y formar parte de un nuevo equipo al término de la temporada, pero en esta ocasión sería en Europa.

Hay varios conjuntos que se han dado cita en este evento deportivo para conocer a los jóvenes que podrían servir en cada uno de los clubes del Viejo Continente. En el caso de Obed, ha sido de los más destacados y entre los cuadros que se ha rumorado que podrían llevárselo está el Atlético de Madrid, quien ya contó en sus filas con mexicanos.

¿Chelsea va por Obed Vargas?

Pero en esta ocasión se sumó un nuevo pretendiente desde la Premier League, de acuerdo con Telegraph Football, el Chelsea estaría interesado en llevarse al jugador mexicano a sus filas, dejando así al conjunto de la MLS sin la oportunidad de darle seguimiento en su plantilla al joven de 20 años que tiene un potencial de desarrollo si tiene un buen proceso.

¿No se iría al Chelsea?

Cabe mencionar que no sería el único interesado y es que de acuerdo con la fuente, quienes lo buscan son los representantes de BlueCo, que son copropietarios del conjunto inglés, pero también del Estrasburgo, por lo que su futuro no sería seguro en la Premier, sino que en planearlo para su otra escuadra iría a la Ligue 1 en Francia.

Obed Vargas en la mira del Chelsea

Aunque pareciera menor en comparación con el Chelsea hay que mencionar que el Racing Club de Estrasburgo ahora se coloca en la tercera posición de la Liga Francesa estando sólo a un punto de alcanzar al PSG en el primer puesto y por diferencia de goles rebasar al Marsella, por lo que también suena como buena opción para Vargas.