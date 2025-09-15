Concacaf dio a conocer este lunes a sus nominados para ganar el premio al mejor jugador de la temporada 2024-2025. Se trata de seis futbolistas para la sección de la rama masculina, en la que México predomina con la presencia de tres representantes.

De acuerdo a lo revelado por la confederación en su página oficial, se trata de Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Ángel Sepúlveda. El trío de elementos tricolores quedó entre los candidatos a obtener el galardón gracias a sus actuaciones tanto con la Selección Mexicana como a nivel clubes.

En ese sentido, el actual futbolista de Fenerbahce, de 27 años, fue seleccionado debido a su desempeño con el Tri en la Nations League y la Copa Oro, anotando en este último torneo el gol de la consagración ante Estados Unidos. Además, se le reconoció su temporada en el West Ham inglés.

Por su parte, el Lobo de Tepeji (34 años) logró sobresalir y entrar en la historia de la Selección Mexicana metiéndose en el podio de los goleadores del conjunto nacional, con ocho tantos en el curso. En Fulham brilló con 12 dianas para romper el récord de más goles anotados por un mexicano en la liga inglesa (59).

Finalmente, Sepúlveda también participó en la consagración del equipo de Javier Aguirre en la Copa Oro. Sin embargo, su mejor versión se vio a nivel clubes, modalidad en la que gozó de un gran comienzo de año con Cruz Azul para colaborar en la obtención de la Concachampions con nueve goles en ocho partidos. Gracias a esto se llevó el premio al mejor jugador y el botín de oro.

Vale mencionar que en esta nómina también se encuentran el canadiense Jonathan David, el estadounidense Malik Tillman y el costarricense Manfred Ugalde. En la rama femenina, en tanto, hay más presencia mexicana con Charlyn Corral y Jacqueline Ovalle.

¿Cómo y quiénes votan para decidir al mejor jugador de la temporada 2024-2025 según la Concacaf?

La votación para decidir al mejor jugador de la temporada 2024-2025 de la Concacaf consiste en la participación de entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, medios y aficionados. La cantidad de sufragios totales es 100 y se divide de la siguiente manera: 41 votos para los entrenadores (uno por cada asociación miembro de Concacaf), la misma cantidad para los capitanes, nueve votos para los medios de comunicación e idéntica suma para la afición.

Es importante destacar que el futbolista con más votos por parte de los fanáticos recibirá cuatro puntos en el esquema general. A su vez, el segundo más votado obtendrá tres unidades y el tercero, dos. La votación se podrá realizar hasta el 30 de septiembre a través de www.concacaf.com/es/premios/.

