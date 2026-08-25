'La Fiera' y 'Los 'Reales' se miden con sede neutral, pero en el país vecino. Entérate más del lugar anfitrión.

El Club León y Real Salt Lake disputarán un duelo de ‘revelaciones’ este martes por la noche, cuando se vean las caras en el marco de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Esmeraldas y rojiazules se la juegan a todo o nada en Estados Unidos, con un boleto a semifinales en juego sobre la mesa y el orgullo de un país en sus espaldas.

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A diferencia de lo que sucedió en la fase de liga, donde la mayoría de los equipos de la MLS jugaron en su cancha, este partido se celebrará en una sede neutral. Como ninguno de los dos clubes logró ‘ventaja deportiva’, la organización eligió un ‘estadio intermedio’. Eso sí, tal como indica el reglamento del torneo, siempre en suelo estadounidense.

De esta manera, el lugar seleccionado para el desarrollo de este encuentro de cuartos de final ha sido el Dick’s Sporting Goods Park. Esta es la casa del Colorado Rapids, otro de los equipos de la liga del país vecino. Real Salt Lake es local usualmente en el America First Field, por lo que este martes no jugará en casa ante su público.

La casa de Colorado aguarda por León y RSL [Foto: Getty]

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Este establecimiento donde se cruzarán León y Real Salt Lake está ubicado en Commerce City, Colorado, en el área metropolitana de Denver, en Estados Unidos. Fue inaugurado 2007 tras una inversión de casi 85 millones de dólares para su construcción, y tiene la particularidad de que sólo fue modelado para recibir partidos de futbol.

Una singularidad llamativa del Dick’s Sporting Goods Park tiene que ver con que es el estadio de mayor altitud usado por un club de MLS (1600 metros), equivalente a 5200 pies sobre el nivel del mar. El recinto está emplazado en aproximadamente 57 hectáreas, con más de veinte canchas de futbol más pequeñas a su alrededor.

Fecha y hora de León vs. Real Salt Lake por la Leagues Cup 2026:

El juego entre ‘La Fiera’ y ‘Los Reales’ se llevará a cabo HOY martes 25 de agosto, en el Dick’s Sporting Goods Park, por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. El compromiso está estipulado para dar comienzo a partir de las 20.30 horas del Centro de México, en el segundo turno de partidos del día de hoy en el certamen.