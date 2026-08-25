Este es el escenario para 'La Fiera' de cara al partido de esta noche en Estados Unidos.

El Club León atraviesa una actualidad inmejorable que tiene ilusionados a todos sus aficionados: seis victorias consecutivas en todas las competencias mantienen la expectativa. Ahora, para dar un golpe sobre la mesa, deberá eliminar a Real Salt Lake en cuartos de final de la Leagues Cup 2026, en busca de un trofeo que ya sabe cuánto pesa.

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¿Cómo llegaron León y Real Salt Lake a los cuartos de la Leagues Cup 2026?

Por un lado, ‘La Fiera’ sacó pasaje a esta instancia de la competición tras finalizar en el 1° puesto de la tabla de clubes mexicanos, con 9 puntos de nueve posibles. El conjunto de Javier Gandolfi cosechó tres victorias en la primera fase: venció por 1-0 a Nashville, luego por 2-1 a Orlando City y finalmente por 3-2 a Inter Miami.

Por su parte, los ‘Claret and Cobalt’ obtuvieron boleto a esta ronda luego de terminar en el 4° lugar de la tabla de equipos estadounidenses, con 7 unidades. Los dirigidos por Pablo Mastroeni cayeron primero 6-5 por penales ante Tigres (tras igualar 1-1), y después derrotaron por 4-0 a Atlante y por 3-0 a Juárez.

León viene de eliminar al Inter de Messi [Foto: Getty]

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¿Qué pasa si León pierde con Real Salt Lake por la Leagues Cup 2026?

En caso de caer ante los ‘Claret and Cobalt’, el Club León será eliminado de esta edición de la competencia continental y no podrá estar entre los cuatro mejores. Al tratarse de un duelo ‘mata-mata’, a partido único, el que es derrotado en los noventa minutos queda automáticamente afuera y sin posibiliad de clasificación.

¿Qué pasa si León empata con Real Salt Lake por la Leagues Cup 2026?

De acabar el juego igualado tras el tiempo regular, el Club León irá a una tanda de penales ante Real Salt Lake para definir al clasificado a semifinales del torneo. En la tanda desde los doce pasos, el que gana pasa de ronda y el que pierde queda eliminado. En esta instancia no se juega una prórroga en caso de empate.

¿Qué pasa si León pierde con Real Salt Lake por la Leagues Cup 2026?

Si ‘La Fiera’ vence a los ‘Claret and Cobalt’ en el partido, el Club León clasificará a las semifinales del certamen internacional sin tener que jugar la serie de penales. Un triunfo en los noventa minutos coloca al conjunto esmeralda en la siguiente fase y condena a los estadounidenses a quedarse fuera en los cuartos de final.