Inter Miami vs. Seattle Sounders: Fecha, sede y horario de la final de la Leagues Cup 2025

La Leagues Cup 2025 ha llegado a instancias decisivas, y sólo queda un partido para conocer quién será el campeón de esta nueva edición: Inter Miami, defensor del título que consiguió la temporada pasada, tendrá como contendiente a los Seattle Sounders, un equipo que dio miedo a lo largo del transcurso de esta competición y que quiere arrebatarle la corona. A continuación, repasa todos los detalles de la gran final.

¿Cómo llegan Inter Miami y Seattle Sounders a la final de la Leagues Cup 2025?

Las ‘Garzas’ de Javier Mascherano, que tienen de figura al argentino Lionel Messi, sacaron boleto a este último encuentro tras dejar en el camino a Orlando City en semifinales del torneo, al derrotarlos por 3-1 en condición de local, gracias a las conquistas de Messi (en dos oportunidades) y Telasco Segovia.

Por su parte, los ‘Sounders’ de Brian Schmetzer, que tienen de figura al argentino Pedro De La Vega, se clasificaron a este compromiso tras eliminar a Los Ángeles Galaxy en la pasada ronda del campeonato, al vencerlos por 2-0 fuera de casa, por medio de las anotaciones de De La Vega y de Osaze De Rosario.

¿Cuándo juegan Inter Miami y Seattle Sounders la final de la Leagues Cup 2025?

El enfrentamiento por el título de la competencia continental se llevará a cabo el próximo domingo 31 de agosto, tal como indica el reglamento de este certamen desde un principio. Sin embargo, la Concacaf todavía no ha dado a conocer el horario de comienzo del encuentro, algo que definiría luego de conocer la sede del choque decisivo.

¿Dónde juegan Inter Miami y Seattle Sounders la final de la Leagues Cup 2025?

La gran final de esta edición del evento tendrá lugar en el mítico Lumen Field, la casa de los Seattle Sounders, en Washington (Estados Unidos). Los ‘Rave Green’ serán locales ante Inter Miami por haber llegado a esta instancia mejor ubicados que las ‘Garzas’ en el ranking correspondiente para la competencia. Este recinto cuenta con capacidad para ¡72.000! espectadores, y los boletos se pondrán a la venta en las próximas horas.

El Lumen Field será el escenario de Inter Miami vs. Seattle Sounders [Foto: Getty]

Historial de Inter Miami vs. Seattle Sounders, antes de la final:

Curiosamente, a lo largo de la historia, estos dos equipos se han enfrentado ¡una sola vez! Aquel cruce entre ambos conjuntos se dio el 17 de abril del 2022, con victoria del Inter Miami por 1-0 ante Seattle a domicilio, con un gol de Robbie Robinson. Luego, no se volvieron a ver las caras nunca más: al ser de distintas Conferencias (Este y Oeste) no les tocó medirse, ni tampoco lo volvieron a hacer en Playoffs de MLS, ni en competencias continentales… hasta ahora.

