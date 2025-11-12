La jornada FIFA siempre se presenta como una buena oportunidad para los equipos mexicanos para medir fuerzas con los del país vecino. En esta oportunidad, será el Club América quien viajará a los Estados Unidos para mantener el ritmo futbolístico, donde disputará un amistoso internacional contra sus pares de Los Ángeles Galaxy, que ha invitado al máximo campeón de México.

En el caso del dueño de casa, viene de quedar eliminado en la fase regular de la Major League Soccer, y le sirve como parte de su programa de ‘post-temporada’ cruzar al gigante azulcrema en un juego como este. Por su parte, las ‘Águilas’ lo utilizarán como preparación para la Liguilla de la Liga MX, donde tendrán un desafío de altísima dificultad en la serie contra los Rayados de Monterrey.

¿Cuándo juegan LA Galaxy vs. América por el amistoso internacional?

El partido Los Ángeles Galaxy vs. Club América tendrá lugar este sábado 15 de noviembre, y será parte de los compromisos que se disputen en el turno noche: el cruce entre estadounidenses y mexicanos dará comienzo a partir de las 21.15 horas del Centro de México (19.15 hora local de LA, Estados Unidos).

¿Dónde juegan LA Galaxy vs. América por el amistoso internacional?

La sede del encuentro entre los ‘Galácticos’ y las ‘Águilas’ será el estadio Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson (California, Estados Unidos), que suele albergar este tipo de juegos amistosos. El recinto cuenta con una capacidad para 27.000 espectadores, y si bien no se espera una entrada espectacular, sí habrá un marco aceptable de parte de ambos equipos rivales.

El Dignity Health Sports Park, anfitrión de LA Galaxy – América [Foto: Getty]

¿Qué canal transmite LA Galaxy vs. América por el amistoso internacional?

El enfrentamiento entre el conjunto auriazul y el elenco azulcrema se podrá sintonizar en vivo y en directo a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, a través de la pantalla de TUDN, cadena que retransmitirá el partido por medio de todas sus plataformas. Por su parte, en Estados Unidos el cotejo no tendrá transmisión.

¿Cómo está el historial entre LA Galaxy y América antes del amistoso internacional?

Los Ángeles Galaxy y Club América se han visto las caras una sola vez en toda la historia: ese único antecedente entre ambos terminó con victoria de los ‘Galácticos’ por 2-1 sobre las ‘Águilas’, en un amistoso celebrado en julio del 2015, hace más de diez años, en el marco de la “International Champions Cup”. Darwin Quintero marcó para los mexicanos y Robbie Keane y Alan Gordon hicieron lo propio para los estadounidenses. ¿Quién se quedará con el segundo cruce?

