Las alineaciones de LA Galaxy vs. Toluca por la Campeones Cup 2025

Toluca se enfrenta ante la posibilidad de conseguir un nuevo título. Los Diablos Rojos desean extender el buen momento para sumar una nueva estrella al escudo y otro trofeo a las vitrinas. En ese sentido, el rival en la Campeones Cup para los dirigidos por Antonio Mohamed serán Los Angeles Galaxy en un encuentro que contará con alineaciones de gala.

Tanto Toluca como LA Galaxy colocarán en el campo de juego lo mejor que tienen a disposición para intentar conquistar el título que pone frente a frente al campeón del Campeón de Campeones de la Liga MX y al de la MLS. En ese sentido, teniendo en cuenta la enorme rivalidad que existe entre ambos países, se trata de un partido para lucirse y regalarle un buen espectáculo a los aficionados.

Por el lado de Toluca, no habrá sorpresas en la alineación inicial, ya que las figuras más destacadas del equipo estarán dentro del campo de juego. Esto hace referencia a que Alexis Vega, Marcel Ruiz y Paulinho serán de la partida por los comandados por Mohamed.

En el caso de los Galaxy, Marco Reus no estará en el XI inicial, lo que significa que la figura más importante de los californianos no estará presente. En el frente de ataque de Los Angeles estarán el brasileño Gabriel Pec y Joseph Paintsil.

Alineación de Toluca para enfrentar a Los Angeles Galaxy

Hugo González

Jesús Gallardo

Federico Pereira

Antonio Briseño

Santiago Simón

Marcel Ruíz

Franco Romero

Alexis Vega

Nicolás Castro

Jesús Angulo

Paulinho



DT: Antonio Mohamed.

Alineación de Los Angeles Galaxy contra Toluca