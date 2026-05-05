Entérate aquí todo lo que tienes que saber sobre la definición del título internacional con los de Nuevo León.

¡Un mexicano por la gloria! Tigres UANL consiguió lo que fue a buscar esta noche de martes en el mítico Estadio Universitario: se clasificó a la final de la Concachampions 2026. En un encuentro de vuelta muy parejo, los ‘Felinos’ sostuvieron la diferencia y sacaron pasaje a la definición del título de esta nueva edición del certamen continental.

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En una jornada de fiesta en el ‘Volcán’, el cuadro regio venció por 1-0 con Nashville SC y lo eliminó de la competencia en las semifinales. Tras el triunfo por la mínima logrado en la ida a domicilio, Tigres pudo extender la ventaja y sacó a quien había sido verdugo del América. En Nuevo León, hicieron de su cancha una fortaleza y cumplieron el primer objetivo.

Con esta flamante clasificación a la final de la CONCACAF Champions Cup, los ‘Felinos’ dirán presentes por quinta vez en el duelo por la gloria. En plena doble competencia, y con un desafío trascendental el fin de semana, superaron a Nashville y alcanzaron una de las metas del semestre. Ahora, los auriazules van por la consagración para darle una alegría inolvidable a su fiel afición.

Juan Brunetta marcó el gol de la clasificación [Foto: Getty Images]

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¿Contra quién juega Tigres en la final de la Concachampions 2026?

El rival de Tigres UANL para la definición del título aún no está definido, pero saldrá de Toluca o Los Ángeles FC. En esa segunda semifinal, los ‘Diablos Rojos’ cayeron en la ida en Estados Unidos y mañana buscarán remontar la llave como local en México. Los ‘Universitarios’ estarán expectantes a ese partido, y conocerán este miércoles quién será su siguiente rival.

¿Cuándo juega Tigres la final de la Concachampions 2026?

Tigres UANL disputará el partido por el trofeo el próximo sábado 30 de mayo, la fecha programada desde un principio para el cierre del certamen, con horario a definir. De esta manera, el equipo de Guido Pizarro protagonizará esta final ya sabiendo cuál fue su suerte en la Liga MX (el Clausura termina el 24 de mayo). Con esta definición continental, acaba la competencia oficial del primer semestre, antes del Mundial.

¿Dónde y en qué estadio juega Tigres la final de la Concachampions 2026?

Si bien aún no está confirmada, Tigres UANL ya sabe que será visitante en casa de su rival en la gran cita por conquistar la CONCACAF Champions Cup. La sede no es ‘elegida a dedo’ por la organización, sino que depende de la campaña de los semifinalistas. En este caso, los ‘Felinos’ tuvieron, por poco, peor desempeño tanto que Toluca como que LAFC.

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En la tabla de rendimiento, Tigres tiene 12 puntos (con +3 de diferencia de gol), pero Toluca tiene 9 puntos (con +7 de diferencia) y Los Ángeles FC tiene 11 puntos (con +5 de diferencia). Así, si Toluca gana queda igualado con Tigres pero con mejor diferencia, si LAFC gana supera a Tigres por dos puntos, y si empatan LAFC iguala a Tigres pero con mejor diferencia. La final se jugará en el Estadio Nemesio Diez o en el BMO Stadium.