En un momento tenso del partido en el GEODIS Park, Tigres UANL se puso en ventaja en el partido de ida de semifinales con un golazo de su jugador más talentoso. Nashville SC dominaba el juego y tenía las acciones más claras del encuentro en Estados Unidos, hasta que Ángel Correa marcó el 1-0 del cuadro mexicano a domicilio.

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A los 32 minutos del primer tiempo, los ‘Felinos’ tomaron la posesión, se fueron al ataque, y luego de que se ensucie la jugada, el argentino clavó una volea espectacular imposible. De zurda y en el aire, Ángel Correa hizo valer toda su calidad, y pese al desvío en las manos del portero, el balón se clavó en el fondo de la red para el primer gol.

Nashville SC había sido más en la primera media hora de la semifinal de esta Concachampions 2026, e incluso habían marcado un tanto que había sido anulado por offside. Sin embargo, Tigres UANL sacó a reluciar la jerarquía de sus futbolistas para ponerse al frente en el partido y en la serie, que se abre este martes en el GEODIS Park.

¡GOLAZO de Correa para 1-0 de Tigres! 💥 pic.twitter.com/ITttWIbhhR — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 29, 2026

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El gol de Ángel Correa toma una relevancia doble más allá de haber roto el cero, algo que parecía difícil hasta ese momento para Tigres. Es que la regla del “gol de visitante” sigue vigente y así queda mejor posicionado el equipo para la revancha en casa. Cuantos más tantos pueda convertir el cuadro auriazul en cancha del Nashville SC, más chances tendrá para la vuelta.

Mientras Atlético Madrid espera por la semi de Champions, Angelito anota en semi de Concachampions. ¿Lo extrañará el Cholo Simeone? Lo cierto es que el delantero argentino sigue sosteniendo el gran nivel que tenía en Europa y que hizo que los Tigres pusiesen sus ojos en él. Así, sigue haciendo valer cada dólar que en Nuevo León le pagaron a los españoles.

Con su anotación ante Nashville, Ángel Correa llegó a 24 goles en 50 partidos disputados con la camiseta de los ‘Universitarios’. Además, en ese medio centenar de encuentros, aportó 12 asistencias, transformándose en un jugador totalmente vital para Guido Pizarro. El albiceleste quiere hacer historia en México y Tigres dio un paso clave hacia la final de la Concachampions.