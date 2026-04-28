Quien fuese designado para estar al frente de un duelo tan caliente como el que protagonizarán Nashville SC y Tigres UANL sabría de la dificultad para conducir un choque como tal. En esta oportunidad, las autoridades de la Confederación eligieron a Keylor Herrera como el árbitro del encuentro de ida de la semifinal que se jugará este martes.

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Esta tarde-noche se abrirá una serie espectacular entre dos favoritos, y el resultado del primer cruce será trascendental para toda la llave. Por ello, la organización de la Concachampions escogió a uno de sus más confiables en materia de dirección de partidos. El centroamericano tendrá una gran responsabilidad en el GEODIS Park.

Keylor Herrera nació en Costa Rica y habitualmente dirige encuentros en la Liga Promérica, el torneo de Primera División de ese país. El réferi de apenas 33 años de edad no tiene episodios conocidos o recordados de gran polémica. También por su gran espalda y trayectoria es que se ha podido convertir en árbitro internacional FIFA para comandar internacionalmente.

Nashville y Tigres dependen de Keylor Herrera.

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Tras haber ganado ese gafete, el colegiado ha tenido a cargo juegos de la Concachampions y de la Copa Oro, como sus primeras competiciones fuera de su país natal y en el continente. Si bien no estará en la próxima Copa del Mundo, desde la federación reconocen que está camino a serlo y que si sigue haciendo méritos como hasta ahora, sí será parte de la siguiente cita mundialista.

En la actualidad, Keylor Herrera es considerado un juez “ejemplar” por quienes toman las decisiones en CONCACAF, y esto no tiene que ver sólo con que se equivoca muy pocas veces. Una de las cuestiones que más atrae a la cúpula arbitral tiene que ver con su perfil bajo y poco protagonista en los partidos. No busca captar la atención en sí mismo como sí suelen hacerlo otros réferis, que se hacen partícipes con comportamientos inadecuados.

Otra de las cualidades que caracteriza al árbitro de Nashville SC vs. Tigres UANL tiene que ver con que no acostumbra “cortar” las acciones cobrando faltas y mostrando cartulinas. Tiende más a dejar fluir el juego y sólo castigar con tarjeta en el caso más necesario; si no, permite que la actividad continúe y que no se conviertan en encuentros cortados y de poco tiempo neto. Considerando los equipos que se enfrentan esta tarde en la Concachampions 2026 y sus propuestas, esto puede ser algo muy favorable.