Pumas UNAM se prepara para la definición del campeonato del futbol mexicano, en una semana que será muy especial para todos. En la previa de la final, además, se empaparon de una novedad más que positiva: se quedarán definitivamente con la ficha de Robert Morales. El paraguayo seguirá en forma permanente como jugador de los ‘Felinos’ y alegró a todos.

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A pocas horas del comienzo de la serie ante Cruz Azul, apareció una palabra muy importante en torno a la situación contractual del atacante auriazul. Elvio Rojas, su agente, confirmó la adquisición del pase. En una entrevista con el programa Rock&Gol Paraguay, se explayó sobre el futuro de Robert Morales y lo que pasará con Toluca, dueño de sus derechos económicos.

“Él tenía que marcar solo el 80% de lo que ya marcó, tanto goles o asistencias, para poder ser tenido en cuenta automáticamente por Pumas. O sea, para que hagan uso de la opción obligatoria de la compra ya sobrepasó. Entonces, estamos simplemente ahora enfocados con esta final y seguramente pasado esto ya se va a tener que dar la la compra. Aunque ellos tengan el tiempo suficiente hasta fin de año para poder hacerlo, seguramente ya lo van a hacer mucho antes”, sostuvo el representante en el mano a mano con el programa del país albirrojo.

En este sentido, adelantó los pasos a seguir para formalizar la transferencia desde Toluca. “La obligatoriedad ya está y Pumas tiene que cumplir, está obligado a comprarlo porque ya sobrepasó los límites que se le dio para que se haga dicha opción. Ellos tienen que comprar el pase definitivo de Robert Morales y de ahí nosotros nos sentamos y arreglamos el contrato. Cuando un club tiene que pagar una ficha así de un monto bien elevado, creo que lo mínimo que se hace es tres años de contrato y hasta cinco años. Yo creo que va a tener que ser un contrato de de 3 a 5 años“, ratificó Elvio Rojas en la emisión radial vespertina.

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Robert Morales y las sensaciones de sus primeros meses en Pumas:

“Robert está muy feliz, muy contento. Estamos ahí con esa ansiedad. Le está tocando con Pumas casi lo mismo que Toluca, que pasaron 15 años para poder volver a estar con esta gran posibilidad de gritar campeón. Acá también van muchos años que Pumas no corona y ojalá se le pueda dar y también Robert vuelva a marcar en este en estos partidos finales. Él vio el protagonismo directo porque Robert es responsable también de llevarlo a este lugar a Pumas con sus goles. Él tiene 22 partidos en el torneo, jugó todos los 22 partidos y todos de titular y yo creo que con un 80% que ni siquiera fue cambiado. Esta era la oportunidad que él necesitaba para poder demostrar su protagonismo. Gracias a Dios se dio todo y aquí la gente de Pumas está demasiado feliz con él. Él también, por supuesto, retribuyendo todo aquello con goles, asistencias y grandes jugadas”, analizó distendido el agente del paraguayo en la nota de este martes.

Robert Morales y sus posibilidades de jugar el Mundial 2026 con Paraguay:

El representante del delantero de Pumas mostró optimismo en que el atacante pueda ir a la Copa del Mundo con su país. “Justo yo le había puesto más o menos una vara, y creo que falta todavía un golcito. Yo le dije ‘tenemos que marcar 10 goles en esta temporada y ahí sí si llegamos a la final, lo otro se va se va a dar seguramente’. Si Dios tiene algo bueno para él, yo creo que se puede dar lo de la Selección Paraguaya. Hemos elegido bien con esta oportunidad que tuvimos de salir 6 meses de Toluca. Lo encuentra de nuevo frente a una gran final, y no es poca cosa porque son tres finales seguidas que va a estar disputando y ojalá pueda hacer historia. Yo no creo que haya algún paraguayo que haya ganado tres títulos en tres torneos seguidos, así Apertura, Clausura, Apertura…”, sostuvo.