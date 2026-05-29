La contienda entre mexicanos estará a cargo de un colegiado controversial para uno de los dos finalistas.

La final de la Concachampions 2026 tendrá todo tipo de condimentos que encenderán el ambiente del Estadio Nemesio Diez, generando un clima de verdadera definición. Toluca, uno de los grandes del futbol mexicano por palmarés e historia, recibirá a Tigres UANL, uno de los poderosos emergentes que quiere plantar bandera.

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Para seguir poniéndole picante al duelo de titanes de este sábado en La Bombonera, un árbitro con antecedentes polémicos ha sido designado para dirigir el encuentro. La CONCACAF colocó en el compromiso a un colegiado que para la entidad es respetable e intachable, pero que uno de los dos finalistas no guarda un gran recuerdo.

Ya es oficial y el juez que estará a cargo del duelo entre Toluca y Tigres será Ismail Elfath, de 44 años de edad, nacido en Marruecos pero nacionalizado estadounidense. Debutó profesionalmente en el año 2012 en la MLS, y desde 2016 posee el gafete FIFA. Es un réferi muy utilizado en torneos internacionales como Concachampions o Leagues Cup.

Ismail Elfath en su último juego dirigiendo a Tigres [Foto: Getty]

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¿Cómo le fue a Toluca con Ismail Elfath como árbitro?

A diferencia de su oponente de turno, los ‘Diablos Rojos’ nunca fueron dirigidos por este juez en ninguna competencia continental a lo largo de la historia. No existe ningún antecedente del colegiado estadounidense en partidos oficiales del cuadro escarlata para recordar.

¿Cómo le fue a Tigres UANL con Ismail Elfath como árbitro?

En este caso, los ‘Universitarios’ fueron dirigidos tres veces por este réferi, de las cuales dos de esas oportunidades fueron en el marco de la CONCACAF Champions Cup. Sin embargo, justamente, en la que no fue en Concachampions tuvo problemas con este silbante en particular.

La polémica que se les viene a la mente a los aficionados con este juez principal se remonta a la Leagues Cup 2023, cuando los perjudicó ante su archirrival Monterrey. En esa edición, en el duelo de octavos de final, Ismail Elfath amonestó a siete jugadores de Tigres y expulsó a uno, Javier Aquino, quedando los ‘Felinos’ eliminados allí.

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Los tres antecedentes de Ismail Elfath dirigiendo a Tigres UANL: