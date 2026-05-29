El director técnico mexicano estableció las exigencias a la directiva de los Universitarios para continuar a cargo del equipo.

El cierre de semestre de Pumas UNAM terminó siendo triste por la derrota en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX. Pese a haber terminado como líder de la Fase Regular, el equipo no pudo aguantar el ritmo que propuso Cruz Azul y cayó por la mínima en el global.

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Ahora, con la actividad terminada, la intención del entrenador Efraín Juárez es continuar en la institución. Sin embargo, la periodista Karla Vanessa García informó para Marca las condiciones que le solicitó a la directiva de los Universitarios para quedarse.

Así lo comentó: “Aparentemente para que se quede hay una condición que Efraín Juárez está poniendo a la directiva encabezada por Antonio Sancho y eso es que ahora sí le armen un plantel robusto. Que si tiene lesiones que pueda cubrir los huecos y que sea un plantel que le dé para competir verdaderamente el próximo torneo“.

Y continuó aportando otro detalle importante: “Ya empezó a poner nombres en la mesa y se los deja para que hagan la tarea. Esto sería aparentemente lo que están reportando la condición que puso Efraín Juárez para quedarse todavía al frente de la Universidad“.

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Para cerrar, añadió: “Por lo pronto dicen que se está tomando unos días para desconectarse, para canalizar todo eso que trae dentro después de haber perdido la final ante Cruz Azul. Por eso no se le ha visto dar declaraciones y vamos a ver qué pasa“.

¿Cómo fue la campaña del Clausura 2026 de Efraín Juárez con Pumas UNAM?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Efraín Juárez dirigió 25 compromisos con los Universitarios en el torneo del primer semestre, cosechando 12 victorias, 9 empates y 4 derrotas, significando el 60% de efectividad de los puntos.

En síntesis

Pumas perdió el Clausura 2026 ante Cruz Azul por la mínima diferencia global.

ante Cruz Azul por la mínima diferencia global. Efraín Juárez exige plantel robusto a la directiva para continuar como el entrenador.

a la directiva para continuar como el entrenador. Antonio Sancho encabeza la directiva que ya recibió nombres para el próximo torneo.