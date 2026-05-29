Repasa aquí los escenarios que puedan presentarse a lo largo de la tarde en La Bombonera. ¿Se extiende el partido?

Al principio de esta edición de la CONCACAF Champions Cup, se comenzaba a especular con los posibles clubes que pudiesen llegar a la final de la competencia continental. Afortunadamente para el atractivo del torneo y para los aficionados futboleros, lo han logrado dos muy buenos equipos: Toluca y Tigres, de los que se espera una gran definición.

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A esta instancia decisiva del certamen internacional, al mismo tiempo, han conseguido meterse las dos plantillas más poderosas entre las participantes iniciales de la temporada. El equipo de Toluca, valuado en 87 millones de euros según Transfermarkt, se medirá ante un duro rival como Tigres, cotizado en 81 millones de euros.

Este sábado, en la gran final de la Concachampions 2026, pisarán el campo de juego figuras de primer nivel como Paulinho, Helinho, Ángel Correa o André-Pierre Gignac, entre otras. Además, jugadores de gran talento complementan ambas escuadras, ilusionando a los espectadores con poder ver un espectacular partido de futbol.

¿Habrá penales otra vez en la gran final? [Foto: Getty]

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Bajo estas circunstancias, el Toluca de Antonio Mohamed y los Tigres de Guido Pizarro animarán un encuentro que da la sensación puede ser un duelo de absoluta paridad. De este modo, se presenta como una posibilidad concreta de que el compromiso finalice empatado al finalizar los noventa minutos de la final a juego único en el ‘Infierno’.

Así, será importante saber cuál será el criterio de desempate para la definición de la CONCACAF si ese escenario acaba efectivamente teniendo lugar. Es que en caso haber igualdad en tiempo regular, todo irá a la prórroga. En esta ocasión, Toluca tendrá el beneficio de ser local en la final, pero no tendrá ventaja deportiva de ser campeón si empata.

De persistir tablas luego de un hipotético tiempo extra, todo se extendería hasta una tanda de penales. En tal panorama, los ‘Diablos Rojos’ tienen el recuerdo grato de la definición del Apertura del año pasado, donde Toluca venció a Tigres desde los doce pasos. De la otra vereda, los ‘Felinos’ buscarán pasar página de aquella derrota y reivindicarse ganando la Concachampions 2026.