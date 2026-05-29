Los Felinos y los Millonarios avanzan en las negociaciones por el delantero argentino y se conocieron detalles de las charlas.

Con el final de la temporada 2025-26 de la Primera División de México, los futbolistas y directores técnicos descansan y recargararán energías pensando en lo que será el próximo curso. Sin embargo, otra parte importante de cada club tendrá semanas con mucha actividad.

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Y es que a partir de ahora, y hasta el inicio del Apertura 2026, las directivas de los equipos de la Liga MX trabajarán en lo que serán las altas y bajas con el mercado de pases. En esa vía un equipo negocia por la posible venta de una de sus figuras al futbol argentino.

Se trata de Tigres UANL, que está en conversaciones con River Plate de Argentina por una posible transferencia del delantero Ángel Correa. En las últimas horas, el periodista Germán García Grova dio precisiones y novedades de las charlas entras las partes.

🚨#Tigres no planea incluir a Facundo Colidio en la negociación con #River por Ángel Correa.



👉El conjunto 🇲🇽 está firme en una operación netamente económica.



📍El acuerdo #River – Ángel Correa está avanzado más no cerrado. pic.twitter.com/Jli4jRewFP — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 29, 2026

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Así lo manifestó en un posteo en su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “Tigres no planea incluir a Facundo Colidio en la negociación con River por Ángel Correa. El conjunto está firme en una operación netamente económica. El acuerdo River – Ángel Correa está avanzado más no cerrado“.

Cabe recordar que, pese a estos contactos, los esfuerzos de la institución regiomontana y sus futbolistas está puesta en la Final de la Concachampions 2026 ante Toluca, que se llevará este sábado 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Ángel Correa en Tigres UANL?

A falta de la final continental de este sábado, el atacante argentino fue parte de 49 compromisos con los Auriazules, siendo titular en 44 de los mismos. Realizó 18 anotaciones y realizó 13 asistencias, siendo una parte fundamental para la ofensiva del cuadro de Guido Pizarro.

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En síntesis