¿Por qué no juega André-Pierre Gignac en Tigres UANL vs. Real Esteli por la Concachampions 2025?

Por la Vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions 2025, Tigres UANL recibe a Real Estelí desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario. Con la clara búsqueda de acceder a los Octavos de Final, los dos equipos van por la victoria.

Para este encuentro, el entrenador Veljko Paunovic no tendrá a disposición a su máxima figura. Y es que André-Pierre Gignac, pese a entrenar el martes con el grupo, aún no está recuperado al 100% de su lesión. Cabe recordar se somtió a una intervención quirúrgica en la pierna derecha el jueves 30 de enero (todavía no se cumplieron dos semanas), donde le realizaron una tenotomía del tendón plantar derecho.

¿Quién será el reemplazo de André-Pierre Gignac en Tigres UANL vs. Real Esteli?

Con esta noticia, Nicolás Ibáñez tendrá la tarea de reemplazar al galo como la referencia en el área, algo que ya viene haciendo en los últimos partidos. En el argentino también cae el peso de estar a la altura desde lo futbolístico y desde lo emocional que transmite el francés.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Real Esteli sin André-Pierre Gignac?

Sin André-Pierre Gignac, el cuadro auriazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los de rojo y blanco: Guzmán; Aquino, Reyes, Pizarro, Angulo; Gorriarán, Vigón; Laínez, Brunetta, Rómulo; e Ibáñez.

