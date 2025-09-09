Es tendencia:
logotipo del encabezado
Conmebol

¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela y Colombia se enfrentan en un duelo clave para la Vinotinto en busca de la clasificación. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Venezuela y Colombia se enfrentan por las Eliminatorias Sudamericanas
© Getty ImagesVenezuela y Colombia se enfrentan por las Eliminatorias Sudamericanas

Este martes 9 de septiembre se disputa la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Hay dos partidos que tienen importancia porque se juegan estar en el repechaje y uno de ellos es este entre Venezuela y Colombia porque la Vinotinto busca un lugar en el Mundial 2026.

Venezuela viene de perder 3-0 con Argentina el jueves pasado y ahora la única posibilidad que le queda es llegar al repechaje. Si la Vinotinto vence este martes a Colombia, que ya está clasificada, el equipo dirigido por Fernando Batista conseguirá el boleto a dicha eliminatoria. Si no le gana, dependerá de cómo sea el resultado del juego entre Bolivia y Brasil.

Por el lado de la visita, y después de no disputar Qatar 2022, Colombia le ganó por 3-0 a Bolivia el jueves y consiguió su pase directo al Mundial 2026. La subcampeona de América logró el objetivo y es posible que para este partido Néstor Lorenzo haga rotaciones.

Publicidad

La probable alineación de Venezuela

  • Rafael Romo
  • Jon Aramburu
  • Wilker Ángel
  • Nahuel Ferraresi
  • Miguel Navarro
  • Christian Makoun
  • Tomás Rincón
  • Cristian Cásseres
  • Jefferson Savarino
  • Eduard Bello
  • Salomón Rondón

La probable alineación de Colombia

  • David Ospina
  • Daniel Muñoz
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Johan Mojica
  • Jefferson Lerma
  • Richard Ríos
  • Juan Fernando Quintero
  • Luis Díaz
  • Jhon Arias
  • Luis Suárez
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Por qué no juega Lionel Messi en Ecuador vs. Argentina?
Conmebol

¿Por qué no juega Lionel Messi en Ecuador vs. Argentina?

Las alineaciones de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas
Conmebol

Las alineaciones de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

Qué partidos se juegan HOY por las Eliminatorias rumbo al Mundial
Mundial 2026

Qué partidos se juegan HOY por las Eliminatorias rumbo al Mundial

Las alineaciones de Serbia vs. Inglaterra por las Eliminatorias UEFA
Eliminatorias UEFA

Las alineaciones de Serbia vs. Inglaterra por las Eliminatorias UEFA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo