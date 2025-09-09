Este martes 9 de septiembre se disputa la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Hay dos partidos que tienen importancia porque se juegan estar en el repechaje y uno de ellos es este entre Venezuela y Colombia porque la Vinotinto busca un lugar en el Mundial 2026.

Venezuela viene de perder 3-0 con Argentina el jueves pasado y ahora la única posibilidad que le queda es llegar al repechaje. Si la Vinotinto vence este martes a Colombia, que ya está clasificada, el equipo dirigido por Fernando Batista conseguirá el boleto a dicha eliminatoria. Si no le gana, dependerá de cómo sea el resultado del juego entre Bolivia y Brasil.

Por el lado de la visita, y después de no disputar Qatar 2022, Colombia le ganó por 3-0 a Bolivia el jueves y consiguió su pase directo al Mundial 2026. La subcampeona de América logró el objetivo y es posible que para este partido Néstor Lorenzo haga rotaciones.

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Venezuela

Rafael Romo

Jon Aramburu

Wilker Ángel

Nahuel Ferraresi

Miguel Navarro

Christian Makoun

Tomás Rincón

Cristian Cásseres

Jefferson Savarino

Eduard Bello

Salomón Rondón

La probable alineación de Colombia