Este martes 9 de septiembre se disputa la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Hay dos partidos que tienen importancia porque se juegan estar en el repechaje y uno de ellos es este entre Venezuela y Colombia porque la Vinotinto busca un lugar en el Mundial 2026.
Venezuela viene de perder 3-0 con Argentina el jueves pasado y ahora la única posibilidad que le queda es llegar al repechaje. Si la Vinotinto vence este martes a Colombia, que ya está clasificada, el equipo dirigido por Fernando Batista conseguirá el boleto a dicha eliminatoria. Si no le gana, dependerá de cómo sea el resultado del juego entre Bolivia y Brasil.
Por el lado de la visita, y después de no disputar Qatar 2022, Colombia le ganó por 3-0 a Bolivia el jueves y consiguió su pase directo al Mundial 2026. La subcampeona de América logró el objetivo y es posible que para este partido Néstor Lorenzo haga rotaciones.
La probable alineación de Venezuela
- Rafael Romo
- Jon Aramburu
- Wilker Ángel
- Nahuel Ferraresi
- Miguel Navarro
- Christian Makoun
- Tomás Rincón
- Cristian Cásseres
- Jefferson Savarino
- Eduard Bello
- Salomón Rondón
La probable alineación de Colombia
- David Ospina
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Jefferson Lerma
- Richard Ríos
- Juan Fernando Quintero
- Luis Díaz
- Jhon Arias
- Luis Suárez