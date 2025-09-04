Es tendencia:
¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

El seleccionado argentino que conduce Lionel Scaloni juega su último partido de eliminatorias sudamericas como local este jueves.

Por Ramiro Canessa

Argentina vs. Venezuela por las eliminatorias sudamericanas
© Getty ImagesArgentina vs. Venezuela por las eliminatorias sudamericanas

Este jueves se vivirá un partido cargado de emociones en las Eliminatorias Sudamericanas. Será un día histórico, ya que Lionel Andrés Messi disputará su último encuentro oficial en tierras argentinas con la Selección Argentina. El capitán que llevó a la Albiceleste a la gloria mundialista en Qatar 2022 y a conquistar la Copa América, se acerca al final de su carrera y aunque todavía apunta al Mundial 2026, este duelo será su despedida jugando Eliminatorias en casa.

¿Por qué no juegan Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El encuentro está programado para las 17:30 horas de la Ciudad de México, cuando el equipo de Lionel Scaloni reciba a Venezuela en la penúltima fecha del certamen. Habrá fiesta en las tribunas, emoción en cada rincón del país y todos los reflectores puestos sobre el astro argentino, que será nuevamente la bandera de la Selección.

Para la Vinotinto será un partido trascendental. Si bien entienden el marco especial por lo de Messi, llegan con la necesidad de sumar puntos. Actualmente ocupan la plaza de repechaje y saben que una derrota los podría dejar en una situación crítica, ya que otro seleccionado viene pisándoles los talones en la clasificación.

En paralelo, Bolivia visitará a Colombia en un partido clave y todavía sueñan con un milagro que los meta en la lucha, ya que podrían complicar a Venezuela si logran un resultado positivo. De esta manera, el duelo en Buenos Aires tendrá no solo un condimento histórico, sino también deportivo.

Carlo Ancelotti, DT de Brasil, le respondió a Neymar Jr sobre su ausencia en la convocatoria: “Cuando yo hablo…”

Posibles alineación de Argentina

  • Emiliano Martínez
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Nicolás Tagliafico
  • Rodrigo De Paul
  • Leandro Paredes
  • Nicolás Paz o Franco Mastantuono
  • Lionel Messi
  • Julián Álvarez
  • Thiago Almada

Posible alineación de Venezuela

  • Rafael Romo
  • Jon Aramburu
  • Nahuel Ferraresi
  • Wilker Ángel
  • Miguel Navarro
  • Eduard Bello
  • Telasco Segovia
  • Cristian Cásseres
  • Jefferson Savarino
  • Josef Martínez
  • Salomón Rondón
