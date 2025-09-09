Las alineaciones de Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia y Brasil se enfrentan este martes 9 de septiembre por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. La selección verde tiene la ilusión de llegar al menos al repechaje para el Mundial 2026 en este partido que comienza a las 17:30hs (CDMX).
Por el lado de Bolivia, el equipo dirigido por Óscar Villegas viene de perder por 3-0 ante Colombia como visitante. Sin embargo, la Verde ha obtenido grandes resultados en su casa al jugar en El Alto, una ciudad a 4150 metros de altura por sobre el nivel del mar e intentará la hazaña frente a Brasil este martes en busca del repechaje por el Mundial 2026.
Por su parte, el conjunto de Carlo Ancelotti viene de derrotar por 3-0 a Chile el jueves pasado. Brasil ya está clasificada y se espera que el entrenador italiano realice muchas modificaciones en la alineación titular considerando el viaje y las dificultades del escenario a tanta altura.
La probable alineación de Bolivia
- Carlos Lampe
- Diego Medina
- Luis Haquín
- Efraín Morales
- José Sagredo
- Robson Matheus
- Ervin Vaca
- Gabriel Villamil
- Moisés Paniagua
- Miguelito
- Roberto Fernández
La probable alineación de Brasil
- Alisson
- Wesley
- Fabrício Bruno
- Alexsandro
- Caio Henrique
- Andrey Santos
- Bruno Guimaraes
- Lucas Paquetá
- Luiz Henrique
- Samuel Lino
- Richarlison