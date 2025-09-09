Las alineaciones de Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia y Brasil se enfrentan este martes 9 de septiembre por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. La selección verde tiene la ilusión de llegar al menos al repechaje para el Mundial 2026 en este partido que comienza a las 17:30hs (CDMX).

Por el lado de Bolivia, el equipo dirigido por Óscar Villegas viene de perder por 3-0 ante Colombia como visitante. Sin embargo, la Verde ha obtenido grandes resultados en su casa al jugar en El Alto, una ciudad a 4150 metros de altura por sobre el nivel del mar e intentará la hazaña frente a Brasil este martes en busca del repechaje por el Mundial 2026.

Por su parte, el conjunto de Carlo Ancelotti viene de derrotar por 3-0 a Chile el jueves pasado. Brasil ya está clasificada y se espera que el entrenador italiano realice muchas modificaciones en la alineación titular considerando el viaje y las dificultades del escenario a tanta altura.

La probable alineación de Bolivia

Carlos Lampe

Diego Medina

Luis Haquín

Efraín Morales

José Sagredo

Robson Matheus

Ervin Vaca

Gabriel Villamil

Moisés Paniagua

Miguelito

Roberto Fernández

La probable alineación de Brasil