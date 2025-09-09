Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias Conmebol

Las alineaciones de Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia y Brasil se enfrentan en un duelo clave, especialmente para la Verde. Los titulares de ambos equipos para el partido de este martes.

Por Patricio Hechem

Bolivia y Brasil se enfrentan por las Eliminatorias Sudamericanas
© Getty ImagesBolivia y Brasil se enfrentan por las Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia y Brasil se enfrentan este martes 9 de septiembre por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. La selección verde tiene la ilusión de llegar al menos al repechaje para el Mundial 2026 en este partido que comienza a las 17:30hs (CDMX).

Por el lado de Bolivia, el equipo dirigido por Óscar Villegas viene de perder por 3-0 ante Colombia como visitante. Sin embargo, la Verde ha obtenido grandes resultados en su casa al jugar en El Alto, una ciudad a 4150 metros de altura por sobre el nivel del mar e intentará la hazaña frente a Brasil este martes en busca del repechaje por el Mundial 2026.

Por su parte, el conjunto de Carlo Ancelotti viene de derrotar por 3-0 a Chile el jueves pasado. Brasil ya está clasificada y se espera que el entrenador italiano realice muchas modificaciones en la alineación titular considerando el viaje y las dificultades del escenario a tanta altura.

Publicidad

La probable alineación de Bolivia

  • Carlos Lampe
  • Diego Medina
  • Luis Haquín
  • Efraín Morales
  • José Sagredo
  • Robson Matheus
  • Ervin Vaca
  • Gabriel Villamil
  • Moisés Paniagua
  • Miguelito
  • Roberto Fernández

La probable alineación de Brasil

  • Alisson
  • Wesley
  • Fabrício Bruno
  • Alexsandro
  • Caio Henrique
  • Andrey Santos
  • Bruno Guimaraes
  • Lucas Paquetá
  • Luiz Henrique
  • Samuel Lino
  • Richarlison
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Por qué no juega Vinícius Jr en Bolivia vs. Brasil?
Conmebol

¿Por qué no juega Vinícius Jr en Bolivia vs. Brasil?

¿Por qué no juega Vinícius Jr en Brasil vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?
Conmebol

¿Por qué no juega Vinícius Jr en Brasil vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?

¿Por qué no juega Neymar en Brasil vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?
Conmebol

¿Por qué no juega Neymar en Brasil vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?

Las alineaciones de Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas
Conmebol

Las alineaciones de Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo