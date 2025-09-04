Las alineaciones de Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas

Este jueves arranca la anteúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas, en la que empezarán a definirse los últimos boletos rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Dentro del calendario, uno de los encuentros más atractivos será el que disputen Paraguay y Ecuador, a las 17:30 horas de la CDMX, en territorio guaraní.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro llega con la ilusión de sellar la clasificación. Con un empate le alcanzará para asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo, y la expectativa está puesta en aprovechar la localía, un factor en el que se han hecho muy fuertes durante gran parte del certamen.

Por su parte, los de Sebastián Beccacece ya tienen el boleto asegurado. El equipo ecuatoriano marcha segundo en la tabla de posiciones, solamente por detrás de Argentina, y acumula nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota. Con este envión anímico, la idea es sostener el nivel y encontrar la mejor versión futbolística antes de que llegue el Mundial.

El duelo promete ser intenso: Paraguay con la obligación de cerrar su pase en casa, y Ecuador con la motivación de seguir sumando puntos para confirmar su buen presente. Además, será una gran oportunidad para ver en acción a varias figuras del futbol sudamericano que militan en las mejores ligas del mundo.

Alineación de Paraguay

Junior Fernández

Juan Cáceres

Gustavo Gómez

Omar Alderete

Junior Alonso

Diego Gómez

Andrés Cubas

Matías Galarza Fonda

Miguel Almirón

Ángel Romero

Antonio Sanabria

Alineación de Ecuador

Hernán Galíndez

Joel Ordóñez o Ángelo Preciado

Willian Pacho

Piero Hincapié

Pervis Estupiñán

Gonzalo Plata

Moisés Caicedo

Pedro Vite

Nilson Angulo o Jordy Alcívar

Alan Minda

Enner Valencia

