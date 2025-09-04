Es tendencia:
ELIMINATORIAS CONMEBOL

Las alineaciones de Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas

Paraguay recibe a Ecuador en un partidazo para buscar asegurar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por Ramiro Canessa

Paraguay vs. Ecuador por las eliminatorias sudamericanas.
Paraguay vs. Ecuador por las eliminatorias sudamericanas.

Este jueves arranca la anteúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas, en la que empezarán a definirse los últimos boletos rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Dentro del calendario, uno de los encuentros más atractivos será el que disputen Paraguay y Ecuador, a las 17:30 horas de la CDMX, en territorio guaraní.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro llega con la ilusión de sellar la clasificación. Con un empate le alcanzará para asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo, y la expectativa está puesta en aprovechar la localía, un factor en el que se han hecho muy fuertes durante gran parte del certamen.

Por su parte, los de Sebastián Beccacece ya tienen el boleto asegurado. El equipo ecuatoriano marcha segundo en la tabla de posiciones, solamente por detrás de Argentina, y acumula nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota. Con este envión anímico, la idea es sostener el nivel y encontrar la mejor versión futbolística antes de que llegue el Mundial.

El duelo promete ser intenso: Paraguay con la obligación de cerrar su pase en casa, y Ecuador con la motivación de seguir sumando puntos para confirmar su buen presente. Además, será una gran oportunidad para ver en acción a varias figuras del futbol sudamericano que militan en las mejores ligas del mundo.

Alineación de Paraguay

  • Junior Fernández
  • Juan Cáceres
  • Gustavo Gómez
  • Omar Alderete
  • Junior Alonso
  • Diego Gómez
  • Andrés Cubas
  • Matías Galarza Fonda
  • Miguel Almirón
  • Ángel Romero
  • Antonio Sanabria

Alineación de Ecuador

  • Hernán Galíndez
  • Joel Ordóñez o Ángelo Preciado
  • Willian Pacho
  • Piero Hincapié
  • Pervis Estupiñán
  • Gonzalo Plata
  • Moisés Caicedo
  • Pedro Vite
  • Nilson Angulo o Jordy Alcívar
  • Alan Minda
  • Enner Valencia
