En su segundo compromiso de la jornada FIFA de octubre, la Selección Mexicana cambió y mejoró en parte la imagen que había dejado ante Colombia hace unos días, y rescató un empate 1-1 ante Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara. El ‘Tri’ fue superior a los sudamericanos e hizo méritos como para haber ganado el partido en tiempo regular.

Por cómo había arrancado el juego, había sensaciones de victoria cómoda e incluso de goleada para los locales: el ‘Tri’ se había puesto en ventaja a los 3 minutos con gol de Germán Berterame. Sin embargo, poco tiempo después, el VAR señaló un polémico penal para la visita y Ecuador puso tablas con tanto de Jordy Alcívar desde los doce pasos.

Más allá de no haber podido quedarse con la victoria, por las formas en que se dio el compromiso, este amistoso le dejó un mejor sabor de boca a la Selección Mexicana. En horas de la madrugada, se romperá la concentración y cada jugador regresará a su equipo, aunque no por mucho tiempo ya que todavía queda actividad para el ‘Tri’ en este 2025.

México debe mejorar si quiere competir seriamente en el Mundial [foto: Getty]

Luego de esta igualdad en suelo nacional, México disputará su próximo partido el sábado 15 de noviembre: sí, el mes próximo volverán a reencontrarse los futbolistas y también en territorio mexicano, en ese caso para enfrentar a sus pares Uruguay. El seleccionado volverá a medirse ante un contrincante de CONMEBOL en un amistoso internacional y en casa.

Ese amistoso confirmado y programado para el 15/11 se llevará a cabo en el Estadio TSM Corona de Torreón (Santos Laguna), donde los dirigidos por Javier Aguirre tendrán una muy interesante prueba ante los conducidos por Marcelo Bielsa. Será un desafío a la altura para la escuadra nacional, a menos de ocho meses del comienzo del Mundial 2026.

El partido ante Uruguay, sin embargo, no será el único que se desarrolle en ese parate de selecciones: México también se verá las caras ante Paraguay, uno de los equipos ‘revelación’ del año, que volvió a clasificar al Mundial luego de mucho tiempo y que viene de vencer a rivales como Argentina y Brasil. Será el 18 de noviembre, en el Alamodome de San Antonio, Texas (Estados Unidos).

Una vez disputados esos dos compromisos ante contrincantes de Sudamérica, la Selección Mexicana no volverá a jugar sino hasta marzo 2026, fecha para la cual está estipulada la siguiente jornada FIFA: en diciembre, enero y febrero no hay en el calendario ningún parón programado. Luego quedan sólo las fechas de marzo y junio, y después, el debut en el Mundial 2026.