ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Las alineaciones de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección de Perú recibe a la ya clasificada Paraguay en lo que será el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Por Ramiro Canessa

© Getty ImagesPerú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

En Sudamérica ya están definidos los seis equipos que aseguraron su lugar directo en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La última jornada confirmó estos clasificados y ahora solo podrían darse algunos cambios en la tabla de posiciones para definir los puestos finales.

Una de las selecciones que hizo historia fue Paraguay. Tras 16 años de ausencia, la Albirroja volverá a jugar una Copa del Mundo gracias al enorme trabajo del entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien logró consolidar un equipo sólido y competitivo.

Paraguay cerrará su participación en las eliminatorias este martes a las 17:30 hs de la CDMX cuando visite a Perú. Por su parte, el conjunto peruano jugará únicamente por los puntos, ya que al igual que Chile, su clasificación al Mundial quedó descartada.

Los locales llegan después de una dura derrota en su visita a Uruguay el jueves pasado, mientras que Paraguay igualó sin goles ante Ecuador en su último encuentro de local y selló su clasificación a la competición internacional del año próximo.

Alineación de Perú para recibir a Paraguay

  • Pedro Gallese
  • Luis Advíncula
  • Carlos Zambrano
  • Renzo Garcés
  • Marcos López
  • Sergio Peña
  • Renato Tapia
  • Yoshimar Yotún
  • Joao Grimaldo
  • Luis Ramos
  • Kenji Cabrera

Alineación de Paraguay para visitar a Perú

  • Junior Fernández
  • Juan Cáceres
  • Gustavo Gómez
  • Omar Alderete
  • Agustín Sández
  • Diego Gómez
  • Andrés Cubas
  • Matías Galarza Fonda
  • Alejandro Romero Gamarra
  • Ángel Romero
  • Antonio Sanabria
ramiro canessa
Ramiro Canessa
