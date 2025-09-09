Las alineaciones de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas

En Sudamérica ya están definidos los seis equipos que aseguraron su lugar directo en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La última jornada confirmó estos clasificados y ahora solo podrían darse algunos cambios en la tabla de posiciones para definir los puestos finales.

ver también Qué partidos se juegan HOY martes 9 de septiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Una de las selecciones que hizo historia fue Paraguay. Tras 16 años de ausencia, la Albirroja volverá a jugar una Copa del Mundo gracias al enorme trabajo del entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien logró consolidar un equipo sólido y competitivo.

Paraguay cerrará su participación en las eliminatorias este martes a las 17:30 hs de la CDMX cuando visite a Perú. Por su parte, el conjunto peruano jugará únicamente por los puntos, ya que al igual que Chile, su clasificación al Mundial quedó descartada.

Publicidad

Publicidad

Los locales llegan después de una dura derrota en su visita a Uruguay el jueves pasado, mientras que Paraguay igualó sin goles ante Ecuador en su último encuentro de local y selló su clasificación a la competición internacional del año próximo.

ver también ¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

Alineación de Perú para recibir a Paraguay

Pedro Gallese

Luis Advíncula

Carlos Zambrano

Renzo Garcés

Marcos López

Sergio Peña

Renato Tapia

Yoshimar Yotún

Joao Grimaldo

Luis Ramos

Kenji Cabrera

Alineación de Paraguay para visitar a Perú

Junior Fernández

Juan Cáceres

Gustavo Gómez

Omar Alderete

Agustín Sández

Diego Gómez

Andrés Cubas

Matías Galarza Fonda

Alejandro Romero Gamarra

Ángel Romero

Antonio Sanabria

Publicidad