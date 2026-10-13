Boca Juniors saltará este martes al terreno de juego de La Bombonera para participar de un juego de trascendental importancia: la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. Sin Libertadores, el gigante argentino quiere revancha internacional y apunta a seguir en carrera en los torneos CONMEBOL. Su rival: el popular Vasco Da Gama.

Publicidad

A falta de un rato para el kick-off en el Estadio Alberto J. Armando de La Boca, Rodolfo Arruabarrena confirmó el once inicial para salir a jugar este primer duelo de la serie. En la formación, aparece una gran sorpresa: Miguel Merentiel no será titular esta noche ante Vasco Da Gama, en uno de los encuentros más relevantes de la temporada.

En primer lugar hay que remarcar que Miguel Merentiel no está lesionado e irá al banco de suplentes de Boca Juniors hoy en esta ida de semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El centrodelantero uruguayo firmó planilla y estará entre los relevos como una alternativa para ingresar en algún momento del juego si el DT así lo determina.

Merentiel, suplente en Boca-Vasco esta noche [Foto: Getty]

Publicidad

Como la ausencia de Miguel Merentiel no responde a un inconveniente físico, en TNT Sports se informó que se trata de una decisión táctica que incluirá a Enner Valencia en el once. El cuerpo técnico meterá mano en el equipo, se la jugará sacando a su habitual ‘9’ titular y apostando por el ecuatoriano, que tendrá una gran oportunidad.

De acuerdo al último reporte de la señal televisiva, el entrenador de Boca Juniors siente que necesita a Valencia por darle mejor juego aéreo por las características del rival. Si bien en el último tiempo se señaló a Merentiel por su rendimiento, no se trataría de una cuestión de ‘nivel’ sino de preparación de la táctica ante Vasco Da Gama.

La formación confirmada de Boca Juniors sin Miguel Merentiel:

Con la salida del charrúa del equipo, este será el once inicial del ‘Xeneize’ que dispuso Rodolfo Arruabarrena para recibir a Vasco Da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios, Enner Valencia y Leonel Flores.