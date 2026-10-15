¿Por qué no juega Giorgian De Arrascaeta en Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026?

Flamengo visita a Estudiantes por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 sin Giorgian De Arrascaeta ni Danilo.

Flamengo visita a Estudiantes de La Plata por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El conjunto brasileño tendrá una baja importante para este encuentro, ya que no podrá contar con Giorgian De Arrascaeta, una de sus principales figuras.

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El mediocampista uruguayo sufrió una fractura en la muñeca izquierda durante la fecha FIFA y debió ser intervenido quirúrgicamente. Como consecuencia de esta lesión, estará fuera de las canchas durante algunas semanas y no podrá estar presente en el compromiso ante el Pincha, en una instancia clave para las aspiraciones de Flamengo en el certamen continental.

Danilo, otra baja sensible de Flamengo ante Estudiantes

Además de la ausencia de De Arrascaeta, Flamengo tampoco podrá contar con Danilo. El defensor brasileño sufrió una fractura de mandíbula que lo dejará fuera de este importante encuentro por la Copa Libertadores.

De esta manera, el conjunto brasileño afrontará la semifinal de ida con dos bajas sensibles en su plantel. La ausencia de ambos futbolistas representa un desafío para Flamengo, que buscará conseguir un resultado favorable en Argentina antes de definir la serie la próxima semana en el Maracaná.

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Sin embargo, el conjunto brasileño tiene una de las mejores plantillas del futbol sudamericano y tiene muy buenos jugadores para reemplazarlos, por lo que podrían hacerse muy fuertes fuera de casa y llevarse un gran resultado para la vuelta.

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