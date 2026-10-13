El 'Xeneize' no cuenta con su capitán y figura para la ida de las semifinales. El motivo de su ausencia.

La Copa Sudamericana 2026 dará esta noche el puntapié inicial a una ronda decisiva de esta edición del torneo: las semifinales. Entre las dos apasionantes series que entregará esta nueva fase del certamen, la que se abrirá primero será la que protagonicen Boca Juniors y Vasco Da Gama, en un espectacular duelo de argentinos contra brasileños.

Publicidad

Mientras que la definición del clasificado será en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, la ida se jugará en un templo sudamericano: La Bombonera. La cancha de Boca Juniors será la anfitriona del inicio de una llave extraordinaria entre dos equipos históricos del continente. Dos emblemáticos titanes de la CONMEBOL, mano a mano hoy en Buenos Aires.

Para este prometedor cruce de Copa Sudamericana 2026, se ha perdido uno de los principales condimentos posibles: Leandro Paredes no jugará esta noche para el ‘Xeneize’. El capitán de Boca Juniors será el gran ausente del cuadro local para recibir a Vasco Da Gama, no solo por su liderazgo desde lo sentimental sino por ser el ‘cerebro’ desde el juego.

De cara a este partido, Leandro Paredes no estará disponible ya que sufrió una lesión muscular de grado 2 en el isquiotibial derecho, que lo mantendrá apartado del equipo. El conjunto azul y oro no podrá utilizar a su mejor pieza del mediocampo para disputar el partido de ida ante Vasco Da Gama de la semifinal de esta Copa Sudamericana 2026.

Publicidad

El emblema de Boca Juniors padeció el ‘pinchazo’ del desgarro en el último partido del ‘Xeneize’, cuando ingresó en el segundo tiempo de cambio y apenas duró minutos en campo. Luego de aquel encuentro por la Liga Argentina, Leandro Paredes se sometió a estudios que arrojaron ese diagnóstico y lo hicieron a un lado de este juego.

Según indicó la prensa partidaria del cuadro argentino, Leandro Paredes tampoco llegaría en condiciones para la revancha ante Vasco Da Gama en Brasil a raíz de ese parte médico. En caso de clasificar a la final de la Copa Sudamericana 2026, en tal escenario sí podría el futbolista de la Selección Argentina jugar la definición del título para su Boca Juniors.

El momento de la lesión de Leandro Paredes [Foto: Getty]