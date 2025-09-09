¿Por qué no juega Lionel Messi en Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas?

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 terminan este martes 9 de septiembre con los últimos cinco partidos del certamen que define a los clasificados a la próxima cita mundialista. La mayoría de los países ya están definidos, pero Bolivia y Venezuela se juegan el último boleto del repechaje y todos los focos estarán puestos allí.

Ahora bien, un partido que no hay que pasar por alto es el de Ecuador ante Argentina. La Albiceleste le pone el broche a una Eliminatoria casi perfecta, pero lo hará sin la presencia de su figura y capitán: Lionel Messi. El ’10’ viene de marcar dos tantos contra la Vinotinto en el Estadio Monumental en lo que fue su último cotejo por Eliminatorias en su país. Sin embargo, aunque no sufrió ninguna lesión, no estará ante la Tricolor.

¿Por qué Lionel Messi no juega en Ecuador vs. Argentina?

Lionel Messi no disputará el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas contra Ecuador por una decisión propia de no viajar para jugar el partido. Tomando en cuenta que la Albiceleste ya aseguró su clasificación varias jornadas atrás y el cargado calendario con Inter Miami, el máximo ganador del Balón de Oro optó por tener algo de descanso antes de retomar las actividades con su club de la MLS.

¿Qué jugador de Argentina llevará la 10 de Lionel Messi ante Ecuador?

Tal como se confirmó este lunes, el futbolista que heredará la playera 10 de Lionel Messi de manera provisoria frente a Ecuador será Thiago Almada. El mediocampista ofensivo de Atlético de Madrid ha sido una pieza clave en los últimos partidos para Argentina y podrá culminar las Eliminatorias con el privilegio de vestir el número más importante.

Anteriormente, cuando se ausentaba Messi, quien solía llevar la ’10’ era Ángel Correa. No obstante, el delantero de 30 años quedó afuera de la convocatoria de Lionel Scaloni para esta doble jornada pese a su gran rendimiento con Tigres de México.

