El Estadio Jornalista Mário Filho, más conocido como ‘El Maracaná, será el huésped del último partido de la jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, cuando se vean las caras dos seleccionados históricos que no pasan su mejor momento ni por asomo: Brasil y Chile, que chocarán este jueves en Río de Janeiro, en un recinto colmado.

Con un equipo sin grandes leyendas como supo tener en años anteriores, Carlo Ancelotti meterá mano en la alineación de la Selección Brasileña y plasmará un esquema con algunas novedades importantes. A la ya sabida ausencia de Vini Jr, se le suma otra mucho más destacada y que le quitará un poco de brillo al compromiso de la 17° fecha.

Es que esta noche no será parte del encuentro Neymar Jr, el emblemático enganche de la ‘Canarinha’ y habitual capitán de la escuadra nacional junto con Marquinhos. El crack que supo vestir las camisetas de Barcelona y PSG y actualmente representa a su Santos natal, no solo no jugará de titular sino que no integra ni la convocatoria completa.

Para esta doble jornada de Eliminatorias, el cuerpo técnico decidió no citar al “10” de la Selección de Brasil. Esa situación generó un entredicho mediático de ida y vuelta entre ‘Carletto’ y ‘Ney’, director técnico y figura del combinado verdeamarello, que calentó la previa de este cruce entre los locales y Chile en las horas que sirvieron de antesala.

De acuerdo a lo revelado por Carlo Ancelotti, Neymar no fue llamado para estos dos partidos dado que en el análisis notaron más óptimos a otros atacantes tanto física como futbolísticamente. El entrenador italiano dejó en claro que no convocará a nadie por su nombre sino que todos estarán a la par y deberán ganarse el lugar dentro del campo en sus clubes.